Limoges : le pass sanitaire bientôt obligatoire en terrasse inquiète les bars et restaurants

Les bars et les restaurants sont une nouvelle fois dans le flou après l'adoption par le Parlement du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Parmi les plus importantes inquiétudes : la mise en place du pass sanitaire obligatoire à l'intérieur comme en terrasse.

Les terrasses face au pass. Les bars et les restaurants vont devoir restreindre les entrées aux détenteurs du pass sanitaire à partir de début août, à l'intérieur, mais aussi en terrasse. Certains clients boivent leurs dernières bières cette semaine : "Si il faut on ne sortira plus, tant pis. Moi je ne veux pas me faire vacciner."

D'autres, vaccinés, ne s'inquiète pas vraiment. "Pour moi, ça ne va rien changer. Mais je pense aux restaurateurs, c'est compliqué pour eux, ils ont pas forcément l'argent pour embaucher quelqu'un qui scannera tout le monde."

De leurs côtés, les bars s'activent, dans le flou. "On n'est même pas prévenu que c'est rendu obligatoire pour les terrasses. On gardera notre service au comptoir, on laisse les gens se placer de manière plus ou moins libre. Mais pour consommer, on est obligé de venir nous voir au comptoir, on scanne à ce moment-là le QR code", explique Jérôme ce serveur du bar le Kopé.

Ce sont des mesures qui vont créer de la frustration

Au bar Orge et Houblon, le service se fait à table. "On va devoir contrôler chaque personne avant qu'elle s'assoit, alors que parfois on est tout seul à gérer la terrasse. Et puis ce sont des mesures qui vont créer de la frustration, des problèmes", analyse Hugo, serveur.

Pour le moment, pas de date précise de mise en application de cette nouvelle loi. La balle est dans le camp du Conseil Constitutionnel qui devrait rendre sa décision, jeudi 5 août.