Limoges : le Secours Populaire veut que "l'été n'oublie personne" dans les quartiers prioritaires

Un petit air de vacances au pied des tours. Ce jour-là dans le quartier de Beaubreuil, à Limoges, c'était "après-midi zumba"! En cet été 2023, le Secours Populaire de Haute-Vienne se mobilise de nouveau en faveur des enfants qui ne partent pas en vacances. C'est le programme "Pour que l'été n'oublie personne", qui inclut notamment une "journée des oubliés des vacances" avec une centaine d'enfants qui passeront une journée à l'océan le 24 août.

ⓘ Publicité

Un air de vacances au pied des barres d'immeubles

Mais il y a aussi, dans les quartiers populaires, des animations régulières durant tout l'été, pour des enfants heureux de s'évader un peu l'espace de quelques heures. "Ca nous fait bouger, on est motivés" dit Elisa. "On ne reste pas chez nous, on fait quelque chose de nos vacances" poursuit Ajar, ravie elle aussi d'expérimenter cette danse sportive et rythmée.

C'est bien aussi pour les parents. Séverine a emmené ses deux enfants (dont Elisa) et explique : "on n'a pas eu de vacances cette année parce qu'il n'y avait pas de place, et là on a des activités, c'est très, très, bien. Ca les défoule et ils voient d'autres enfants qui ne partent pas en vacances également", poursuit la jeune mère de famille.

250 enfants des quartiers populaires de Limoges bénéficieront cet été de ces "moments d'évasion", imaginés au départ "pour créer des temps d'animations pour les enfants qui n'étaient pas partis pendant le Covid" rappelle Emmanuelle Morel, conseillère en économie sociale et familiale pour le Secours Populaire de Haute-Vienne. "Et on a vu à quel point cela pouvait recréer du lien social dans ces quartiers qui sont quand même particulièrement défavorisés. Vu le succès, vu les échanges que cela a créés entre les familles, et entre les habitants des quartiers et nous, on a continué cette action" explique-t-elle, heureuse de ces moments agréables au milieu des barres d'immeubles.

De "l'occupationnel" et des ouvertures culturelles

Et cette action, comme toutes celles que le Secours Populaire organise pour occuper les enfants durant les vacances d'été, est très importante aux yeux de Régis, médiateur social au sein du quartier de Beaubreuil. "Vous voyez autour de nous, c'est très bétonné", décrit-il, "donc ces animations sont des ouvertures culturelles (...) et puis de l'occupationnel pour les enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et c'est toujours dans le cadre de cette citoyenneté, de ce lien qui est important dans les quartiers" conclut-il.

Un enfant sur trois ne part pas en vacances selon le Secours Populaire de Haute-Vienne, qui propose finalement à travers ces initiatives estivales au coeur même des quartiers, d'amener les vacances au pied des immeubles.

> Un don de 50 euros (soit 12,50 euros après déduction fiscale) offre une "journée de vacances" à un enfant. Pour soutenir ou se renseigner, toutes les infos du Secours Populaire de Haute-Vienne sont ici : www.spf87.org