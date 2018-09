Les pompiers de Haute-Vienne sont restés plus d'une heure dans la rue Jean Jaurès pour répondre aux questions et faire découvrir leur quotidien à la population.

Les pompiers ont de nouveau manifesté ce samedi en fin de matinée à Limoges ... Un long défilé de camions, de voitures sur lesquels étaient peints des slogans évocateurs "Directeur, l'arnaqueur" ou encore " En colère, SDISneyland". Les sapeurs pompiers professionnels et volontaires de Haute-Vienne sont en grève depuis ce lundi 17 septembre et dénoncent notamment le manque de dialogue avec leur direction ... Aujourd'hui la méthode se veut pédagogique, à la rencontre de la population.

À #LIMOGES les pompiers du SDIS 87 manifestent à nouveau et se font entendre dans le centre ville #manifestationpic.twitter.com/kfxelDVkfA — France Bleu Limousin (@FBLimousin) September 22, 2018

Après ce grand défilé dans les rues de Limoges ... plus d'une centaine de pompiers volontaires et professionnels est allée à la rencontre des habitants et des passants dans la rue Jean Jaurès à Limoges. Pendant plus d'une heure, ils ont fait ce qui ressemble fort à une opération séduction, avec un objectif : être entendus et soutenus par la population.

Selfies, découverte du matériel et visite guidée des camions de pompiers

"Ils sont cool, ils font la bises, ils sont détendus, je trouve ça vraiment bien" explique Hugo 17 ans. Avec ses deux amies Cassandre et Amélie ils espèrent faire des selfies mais ils sont aussi là pour faire passer un message aux pompiers " Ils viennent pour dénoncer des conditions de travail difficiles, ils sont là tous les jours pour nous donc c'est important qu'ils puissent se faire entendre" explique le jeune garçon,_" Je trouve que leur mouvement est tout à fait légitime"_renchérit Cassandre.

"je suis monté dans le camion" Kenji, 8 ans

A 8 ans, Kenji a réalisé un rêve d'enfant : monter dans le camion des pompiers. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dans le camion voisin, Kenji est un peu impressionné"Je suis monté dans le camion de pompiers ! " explique le petit garçon de 8 ans. Sa maman, Gaëlle, souligne l'initiative des pompiers vis à vis des plus jeunes "Ca permet de voir comment c'est à l'intérieur, c'est aussi un rêve d'enfant !", mais elle est aussi venue pour délivrer un message aux soldats du feu "si ils n'étaient pas là on aurait beaucoup plus de difficultés dans la vie quotidienne, dans les urgences, les accidents. _On a vraiment besoin d'eux au quotidien_"

Les pompiers comptent sur le soutien de la population

Mais aujourd'hui ce sont les pompiers qui ont besoin de la population, c'est en tout cas une partie du message que veulent faire passer les soldats du feu comme Nicolas Corneloup, du syndicat Force Ouvrière .. "On leur explique la situation, on leur dit que c'est vraiment une politique générale de management et de décision qui entraîne ce dysfonctionnement. _On espère qu'ils vont nous aider à faire peser la balance du bon côté_." explique-t-il avant d'ajouter "J'espère vraiment, vraiment, vraiment, que les élus vont entendre le message que la population souhaite leur faire passer" .

Des pompiers touchés par le soutien de la population

Le syndicaliste le répète, ils ne font pas grève par plaisir, ils ne sont pas des "gréviculteurs" mais c'est un cri de détresse, ils ne sont pas heureux de faire gréve sauf, peut être, aujourd'hui "On est heureux d'être là parce que l'on est au contact des gens que l'on aide tous les jours et là c'est eux qui viennent nous aider, ils nous rendent la pareil, c'est quelque chose de très très important pour nous" souligne Nicolas Corneloup, avant d'ajouter la voix émue: "Il y a plein de gens venus habillés en rouge, on a reçu beaucoup de messages de soutiens sur les réseaux sociaux. C'est juste ... super !"

Opération séduction pour les pompiers en grève du #SDIS87. La population de #LIMOGES est visiblement au rendez-vous pour apporter son soutien . pic.twitter.com/auJFr7SolZ — France Bleu Limousin (@FBLimousin) September 22, 2018

Il faut dire qu'au vue de l'affluence et des queues devant les camions pour essayer les casques et se mettre au volant des engins, l'opération est un franc succès. Les pompiers comptent bien poursuivre leur mouvement en y associant la population alors qu'une première réunion de médiation doit se tenir jeudi prochain. Présent sur place le Maire de Limoges, Roger Emile Lombertie, s'est entretenu avec les pompiers et a appelé de nouveau au dialogue entre les soldats du feu et leur direction.