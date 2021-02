Limoges - Les chevaux pour retrouver un équilibre de vie au lycée agricole des Vaseix

Le toute première formation "Equilibre" vient de prendre fin au lycée agricole des Vaseix à Limoges. Et c'est un véritable succès. Pendant 14 semaines, une dizaine de personnes en difficulté, souvent isolées et éloignées de l'emploi, a bénéficié de tout un tas d'ateliers. Avec du coaching, des activités physiques, et un vrai travail autour du cheval.

Un gros travail sur la confiance et l'estime de soi

L'idée de départ n'étant pas de monter mais de créer un lien avec l'animal et apprendre à faire confiance aux autres et à soi même. "Avoir confiance en l'animal. Avoir confiance en ses émotions, en ses réactions. Et avoir confiance tout court ! Y compris vis à vis des autres stagiaires et de la formatrice. On a aussi travaillé sur l'estime de soi" explique Mylène Mansy, spécialiste des chevaux et formatrice au lycée agricole des Vaseix.

On a vécu de très belles choses

Mais au delà de ce travail avec les chevaux, il y a eu de nombreuses interventions. Psychologue, sophrologue ou encore coachs. Sans oublier les ateliers autour de l'alimentation ou du travail en équipe. "On a vécu de très belles choses. On avait des personnes vraiment isolées, qui n'avaient plus du tout confiance en elles. Ces ateliers les ont beaucoup aidé" explique Annie Demay, la coordinatrice d'Equilibre au CFPPA, le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles.

Asma va beaucoup mieux depuis son passage par la formation Equilibre © Radio France - Jérôme Ostermann

Un exemple, celui d'Asma. Après une greffe de rein, elle a du quitter son emploi en cantine scolaire. C'était devenu trop dur. Vivant seule avec son fils de 17 ans, elle a perdu pied peu à peu avant de tomber sur Equilibre. "Depuis que je suis là, je me sens utile. J'ai de la motivation. J'ai appris plein de choses. Je suis contente" explique t-elle dans un grand sourire. Asma a même désormais un projet de formation pour retrouver un emploi, et un véritable équilibre de vie.

J'ai retrouvé goût à la vie

Et elle est loin d'être la seule à avoir tirer beaucoup de bonnes choses de cette formation. Sur les 12 participants, la moitié doit intégrer des formations professionnelles et certains ont des pistes sérieuses pour trouver un emploi. Un sans faute d'autant que les formatrices ont aussi entendu des petites phrases lourdes de sens comme "j'ai retrouvé gout en l'être humain" ou encore "j'ai retrouvé goût à la vie".

Aller chercher de nouveaux financements pour une 2e session

De quoi donner envie au lycée agricole des Vaseix de redemander des financements dans les prochains mois pour proposer une 2e session de la formation Equilibre à l'automne prochain. D'ailleurs, les différents partenaires, notamment la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole et Cap Emploi sont venus leur rendre visite en fin de formation et sont visiblement repartis sous le charme.