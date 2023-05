Limoges : les comités des Soulèvements de la Terre du Limousin organisent la résistance

Tous les comités de soutien aux Soulèvements de la Terre se sont réunis sur les bords de Vienne, à Limoges, ce samedi après-midi. Quelque 200 personnes sont venues avec leurs pancartes pour participer à cette réunion publique, dont l'objectif était de renforcer le maillage territorial.

6 comités en Limousin

Depuis l'annonce de Gérald Darmanin de dissoudre le collectif Les Soulèvements de la Terre , à l'origine de la manifestation anti-bassines à Sainte-Soline, des centaines de comités de soutien se sont crée en France. En Limousin, il y en a cinq : deux en Creuse, trois en Haute-Vienne, et un en Corrèze.

La lutte continue pour les 6 comités des Soulèvements de la Terre du Limousin. © Radio France - Philippine Thibaudault

Le comité de Tulle s'est déjà réuni deux fois en amont avant cette réunion publique, afin de présenter leur projet. "On travaille sur le dossier de la méga scierie d'Egletons. C'est une exploitation qui va s'agrandir et qui va vendre du bois à travers le monde entier. Ecologiquement, c'est juste un projet qui est totalement destructeur. On réfléchit à mener des actions, y installer peut-être un campement pour empêcher l'installation de ce projet" explique Titouan, membre du collectif corrézien.

"Gérarld Darmanin ferait mieux de se taire"

Chaque comité du Limousin a ses propres luttes et a pu présenter les présenter à l'occasion de cette réunion publique. Tous ont pour objectif d'agir pour l'environnement. "Il est urgent d'agir", précise Fred Roch, du comité de Limoges. Les membres qui se sont investis dans ces comités, depuis l'annonce de la dissolution des Soulèvements de la Terre, restent motivés, d'autant plus depuis l'utilisation du terme "d'éco-terroriste" par le ministre de l'Intérieur.

Les comités veulent continuer leurs actions malgré la dissolution du collectif des Soulèvements de la Terre. © Radio France - Philippine Thibaudault

"Gérarld Darmanin ferait mieux de se taire. Traiter les gens qui se bougent aujourd'hui par rapport à l'environnement d'éco-terroristes, c'est juste foutage de gueules. On n'a tué personne, au contraire, on est là pour sauvegarder la planète, on est là pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc Monsieur Darmanin, je ne sais pas s'il a des enfants, mais il devrait avoir honte" conclut Fred Roch.