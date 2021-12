Limoges : les contrôles du respect du protocole sanitaire vont être renforcés au marché de Noël

Devant le non-respect des gestes barrières et de l'absence de contrôle du pass sanitaire à certains stands, la mairie et la préfecture de Haute-Vienne comptent renforcer les contrôles de polices au marché de Noël de Limoges.

"On a pas remarqué les panneaux"

Malgré les pancartes placardées sur les chalets en bois place de la République, qui rappellent que le port du masque est obligatoire et que les clients doivent montrer leur pass sanitaire quand ils mangent sur place, les règles ne semblent pas évidentes pour tout le monde. "On a pas remarqué les panneaux, on ne savait pas", affirment Pauline et Axelle qui se promènent sans masque au milieu des stands. "On a croisé la police et les agents ne nous ont rien dit", ajoutent-elles. Camille et Océane elles ne portent leur masque non plus mais ce n'est pas un oubli de la part des étudiantes. "On fait une pause, après on porte nos masque toute la journée en cours et c'est lourd à force", expliquent les Limougeaudes.

Les exposants risquent la fermeture administrative

De leur côté les commerçants de bouche assurent qu'ils demandent tous le pass sanitaire aux clients même si c'est un peu à contre cœur. "On l'applique car on n'a pas le choix", assure Vanessa du chalet alsacien. "C'est compliqué mais on fait avec", indique Guillaume Romane du chalet allemand. Pourtant même la mairie a constaté que ce n'était pas le cas de tous les commerçants.

Il va y avoir des contrôles parce qu'on s'est aperçu que tout le monde ne prenait pas le pass sanitaire quand il vendait de la nourriture

Sarah Gentil adjointe au maire de Limoge chargée de l'événementiel prévient les contrôles vont être renforcés et les commerçants risquent gros s'ils ne contrôlent pas le pass. "La première chose c'est un avertissement de la police nationale et après c'est la fermeture administrative". Les exposants ont été prévenus selon l'adjointe au maire. Les clients sans masque à limoges, risquent eux une amende de 135 euros.