Limoges : les couleurs de l'arc-en-ciel sur des passages piétons pour lutter contre les LGBTphobies

Ce passage piéton se situe entre la mairie de Limoges et la BFM.

"Je suis très ému en voyant ces couleurs". Hugo est étudiant. Il a découvert son orientation sexuelle au collège et n'imaginait pas voir "ces couleurs dans la ville de Limoges". Ce week-end, plusieurs passages piétons de Limoges ont été décorés avec un arc-en-ciel, un symbole fort. "Ici c'est parfois difficile de se libérer alors que dans les grandes villes, comme à Paris, c'est parfois plus simple de s'affirmer".

Cette initiative de la mairie portée par plusieurs associations de lesbiennes, gays, bisexuelles et trans (LGBT) regroupées autour du collectif Lim'Bow donne de l'espoir à l'étudiant : "J'espère que les gens seront sensibilisés au message de bienveillance et d'intégration. Avec ces symboles dans la ville, on ne peut pas nous ignorer, nous faisons partis de la société."

"Un beau geste"

Un message qu'approuve Sylvain Rouilhac du collectif Lim Bow. Pour ce militant, ce geste des autorités est un bon signe envoyé : "Nous allons pouvoir poursuivre encore plus les discussions pour protéger toutes les personnes victimes de LGBTphobies, donner confiance à ces individus pour qu'ils puissent vivre librement mais aussi mieux former les personnes qui prennent les plaintes après une agression. C'est un long travail mais ce symbole avec ces passages piétons est un premier geste envoyés à nos communautés."

L'inauguration du passage piéton a rassemblé des dizaines de personnes dans une ambiance festive. © Radio France - Thomas Vinclair

Cinq passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel ont été implantés dans Limoges au niveau de grandes institutions étatiques. Quatre se situent près de la préfecture de la Haute-Vienne et un dernier a été peint entre la BFM et la mairie de Limoges.