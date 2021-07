Limoges : les forces de l'ordre évacuent le squat de la Révolution ce mercredi matin

Le squat de l'Avenue de la Révolution, à Limoges, est en cours d'évacuation ce mercredi matin. Une centaine de personnes, parmi lesquels des familles et une trentaine d'enfants, y vivaient depuis plusieurs mois.

Le squat de l'Avenue de la Révolution, à Limoges, est en cours d'évacuation ce mercredi matin. Une centaine de personnes, parmi lesquels des familles et une trentaine d'enfants, y vivaient depuis maintenant deux ans.

Les forces de l'ordre sont arrivées peu avant 7 heures sur le site, ce mercredi matin, pour procéder à l'évacuation de ces personnes, dont beaucoup de migrants sans-papiers, mais aussi de personnes en grande précarité sociale. L'opération semble se dérouler dans le calme.

Selon la Préfecture de Haute-Vienne, les occupants ont fait l’objet d’une étude individuelle de leur situation. Une trentaine de personnes sont en situation d’être régularisées et ont ou vont obtenir un titre de séjour. Ils seront accompagnés par les services de l’État pour être relogés soit de manière définitive soit de manière temporaire à l’hôtel dans l’attente d’une solution pérenne.

Un tiers des personnes vivant sur place va être régularisé

La Préfecture indique par ailleurs que plus de la moitié des personnes vivant sur place ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’État propose de les accueillir dans un gymnase de la Ville de Limoges réquisitionné à cet effet où ils pourront bénéficier du logement, de l’alimentation et d’un accompagnement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour leur permettre de regagner leur pays d’origine. La Croix Rouge a également été saisie par l’État pour apporter un soutien logistique dans le gymnase.

La Préfecture de Haute-Vienne rappelle que "les bâtiments de l’avenue de la Révolution sont occupés illégalement depuis le mois de mai 2019. Depuis cette date, l’État a accompagné ces occupants pour trouver des solutions individualisées et pour faire face notamment à la crise sanitaire".