Limoges : les masques tombent, les serveurs retrouvent le sourire

Au Bistrot 1900 de Limoges, les serveurs préparent les cafés avec leur plus beau sourire. Le masque, c'est désormais de l'histoire ancienne. Il n'est plus obligatoire depuis le 30 août avec le pass sanitaire obligatoire pour ces professionnels au contact de la population. "Les clients ne s'en rendent pas tous compte mais nous, on retrouve ce lien avec eux, si important", note Philippe Peyrat l'un des gérants.

Le gouvernement n'impose plus le masque pour tous ceux qui sont obligés d'avoir ce précieux sésame afin de travailler. Seul le préfet peut, localement, le rendre de nouveau obligatoire. Les clients apprécient : "C'est plus accueillant !"

Un confort pour les équipes

Hervé du Garde Manger adhère lui aussi. En plus de retrouver la complicité avec les clients, le gérant note que "le service va être plus simple". "On va mieux pouvoir se comprendre entre collègues. Pendant le rush, on ne s'entend pas toujours avec le masque et surtout on va pouvoir mieux respirer !"

Dans Limoges, tous les restaurants n'ont pas encore sauté le pas. Au bistrot d'Olivier, le gérant joue la montre : "On est au courant de cette possibilité mais tous les clients ne sont pas encore au jus. On n'a pas envie de choquer en n'arrêtant tout de suite de les porter. On préfère les utiliser encore le temps que cette possibilité entre bien dans les habitudes."