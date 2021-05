Limoges : les occupants du théâtre de l'Union organisent une distribution alimentaire en plein centre-ville

Les occupants du théâtre de l'Union ont organisé une distribution de denrées et de produits de première nécessité.

Les occupants du théâtre de l'Union se mobilise face à la précarité. Ils ont installé ce samedi en plein cœur de la place de la République différents stands pour venir en aide aux plus démunis. Pâtes, des compotes, du lait... et de nombreux autres produits de première nécessité ont été offerts.

Une dizaine d'occupants du théâtre de l'Union ont participé à cette opération. © Radio France - Thomas Vinclair

Des aliments qui font partis du "butin" récupéré mercredi dans une grande enseigne de Limoges. Les occupants y ont mené une opération "caddies gratuits". Après avoir bloqué toutes les caisses de la grande surface, ils avaient réussi à obtenir le don de différents produits avec l'accord du directeur du magasin.

Sensibiliser face à la précarité

"On ne peut pas rester indifférent face à la montée de la pauvreté", assure Fabienne Muet, comédienne mais aussi occupante du théâtre de l'Union. Le but est de mettre en avant la précarité aux yeux de tous. "Aujourd'hui, les banques alimentaires et les différentes associations caritatives sont en première ligne. Leur travail est essentiel. Nous dans le monde du spectacle, nous dénonçons en mettant sur le devant de la scène. Cette opération sur la place de la République pourra peut-être permettre à certaines personnes, qui ne sont pas précaires, de se rendre compte que cette pauvreté est aujourd'hui une réalité."