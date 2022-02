Limoges: les parents disent non à la fermeture d'une nouvelle classe à l'école Victor Hugo

C'est la troisième en trois ans. L'Ecole élémentaire Victor Hugo, au cœur du quartier des Portes Ferrées à Limoges, s'apprête à supprimer de nouveau une classe pour la rentrée de septembre 2022. Cette nouvelle, annoncée en début de semaine, inquiète les parents d'élèves.

"On fait quoi l'année prochaine? On supprime une classe? On les surpeuple encore? Pour créer encore plus de retard...? " interroge en colère Assia Moubariki, maman de deux enfants en primaire et en maternelle. "Nous avons besoin de ces instituteurs et institutrices pour apprendre les bases à nos enfants. Certains parents ici, en raison de barrière de la langue, ne peuvent pas suivre leur scolarité à la maison. Pour les enfants de ce quartier, l'école représente un enjeu d'autant plus primordial."

La goutte d'eau dans un contexte sanitaire tendu

" L'école est déjà en dent de scie à cause de la pandémie de covid-19", insiste Assia Moubariki. "Ça fait deux ans maintenant qu'on vit cette pandémie. Nos enfants ont subi un confinement, et un jour sur deux ils ne peuvent pas aller à l'école car ils doivent se faire tester. Forcément, du retard s'accumule."

Nous familles, nous nous sentons abandonnées."

Depuis 2020, deux classes avaient déjà été contraintes de fermer. L'une d'entre elles était chargée d'accueillir les enfants de moins de trois ans. Ce dispositif avait été mis en place les parents qui n'avaient pas de places en crèche. "Cela leur permettait de laisser leurs enfants dans des collectivités et ainsi les habituer au rythme scolaire", poursuit Assia Moubariki. De plus, le collectif de parents déplore la suppression de postes d'Atsem, Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, au cours des dernières années.

"Nous, familles, nous nous sentons abandonnées. Ce processus s’est déjà déroulé dans d’autres villes et il est primordial de le dénoncer et de ne pas le cautionner", indique leur communiqué adressé à l'inspection académique de la Haute-Vienne le 1er février.

Un rassemblement doit se dérouler devant l'école, jeudi 3 février 2022 à partir de 8H20, heure symbolique à laquelle les parents déposent leurs enfants chaque matin.