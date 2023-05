Limoges : les pèlerins font leur grand retour sur le chemin de compostelle

Dès le début du mois de mai, les pèlerins du monde entier investissent de nouveau le chemin de Compostelle, en passant notamment par Saint-Léonard-de-Noblat et Limoges, en empruntant la voie de Vézelay. L'Office de tourisme s'occupe de les accueillir et leur trouver également un logement pour la nuit.

30 km à pied dans la journée

"C'est la première fois que je viens à Limoges" se réjouit Alex, un Allemand de 52 ans. Il est parti tôt le matin de Saint-Léonard-de-Noblat pour rejoindre Limoges dans l'après-midi. Au total : 30 km. "C'est plus facile aujourd'hui pour nous parce qu'on suit le GPS ou le portable...avant, c'était beaucoup plus compliqué" explique ce marcheur expérimenté. Le Covid a été un déclic pour ce machiniste, et depuis, tous les ans, il part deux semaines sur le chemin de Compostelle.

L'Office de tourisme l'aide justement à trouver un logement pour la nuit. "J'ai besoin de me reposer et de prendre une douche" avance le pèlerin.

L'office du tourisme de Limoges accueille tous les jours entre 4 et 5 pèlerins. © Radio France - Philippine Thibaudault

"On leur fait un prix : 35 euros la nuit"

"Quand ils arrivent, ils sont souvent fatigués, donc nous, on passe des coups de fil à des hôtels par exemple" dit Laurent Girard, de l'Office du tourisme. Tous les jours, à partir du mois de mai, l'Office du tourisme accueille entre 4 et 5 pèlerins. "Mais ils viennent aussi et surtout pour qu'on leur fasse le tampon pour prouver qu'ils ont bien fait étape à Limoges pour le chemin de Compostelle" ajoute le conseiller en séjour.

La voie de Véselay du chemin de Compostelle passe par Limoges © Radio France - Philippine Thibaudault

Parmi les hébergeurs, il y a les hôtels, mais aussi des particuliers, la maison diocésaine de Limoges, comme les sœurs franciscaines. L’hôtel de Lyon, à quelques mètres du chemin de Compostelle, accueille 5 à 6 pèlerins par semaine. "On leur fait un prix, 35 euros la nuit, soit 10 euros de moins qu'un tarif normal" calcule Nabil, le réceptionniste de l'hôtel.