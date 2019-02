Limoges : les pompiers de l'historique caserne de la Mauvendière vont bientôt déménager

Limoges, France

Cette fois, c'est fait, ou en tous cas c'est décidé. L'emblématique caserne des pompiers de la Mauvendière, (construite en 1910 !) à Limoges, va bientôt déménager. Le Conseil Départemental de Haute-Vienne annonce qu'une nouvelle caserne sera bientôt construite en zone Sud de Limoges, dans la zone de Magré-Romanet. Une caserne nouvelle, aux normes, alors que celle de la Mauvendière était devenue obsolète : certains camions et matériels ne pouvaient même pas y entrer.

Les délais d'intervention en centre-ville de Limoges seront-ils rallongés ?

Est-ce que cela va changer quelque chose au travail des pompiers et aux délais de leurs interventions en centre-ville de Limoges ? Pas du tout, répond la Direction du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours). Même le syndicat FO des pompiers, majoritaire, est rassurant à ce sujet. "Ca pourra rajouter une à deux minutes grand maximum sur certaines interventions en centre-ville" explique Nicolas Corneloup, qui est l'un des responsables du syndicat, "ce qui était déjà le cas : quand le personnel de la Mauvendière était déjà engagé sur une intervention, et qu'il y avait une deuxième intervention en centre-ville, c'était soit le centre de secours de Martial Mitout qui intervenait, soit le centre de Beaubreuil, et donc là aussi les délais étaient rallongés d'une ou deux minutes", explique encore le délégué Force Ouvrière.

La façade de la caserne de la Mauvendière © Radio France - Alain Ginestet

Mieux, selon Force Ouvrière, ce nouvel emplacement permettra même une meilleure intervention sur l'extérieur de la ville, dans des secteurs comme le Vigen ou Boisseuil, qui étaient peut-être "jusqu'ici un peu en carence de secours rapides" dit le syndicat. "Les trois casernes de Limoges vont encadrer la ville et vont pouvoir intervenir plus facilement sur l'extérieur, y compris aussi pour renforcer le milieu rural" dit encore Nicolas Corneloup. "Donc ça ne va pas changer grand chose", rassure-t-il encore.

La Mauvendière est une caserne historique et sympathique - Nicolas Corneloup, délégué FO pompiers

Reste l'aspect historique et affectif. "Je suis moi-même de la caserne de la Mauvendière", rappelle Nicolas Corneloup, qui reconnaît surtout l'attachement historique du quartier à la caserne, et vice-versa. "Effectivement, c'est une caserne sympathique, qui a un côté historique, qui est en centre-ville avec la proximité des gens autour, les gens du quartier qu'on connaît, on va à la boulangerie, on va au bureau de tabac d'à côté, donc forcément il y a ce côté proximité avec les gens qui est ancré chez nous, et qu'on aura forcément moins à Romanet, dans une zone industrielle avec moins de passage et moins de gens autour. C'est juste une question d'habitude", conclut Nicolas Corneloup.

Selon les prévisions, et dans l'attente d'un calendrier plus précis, le déménagement pourrait avoir lieu dans le courant de l'année 2021.