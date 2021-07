Ce samedi, les Pompiers de l'urgence internationale ont reçu une médaille de la part des pompiers et de la ville de Beyrouth. Une récompense remise par le gouverneur de la capitale libanaise et le lieutenant des pompiers, un an après la double explosion qui avait coûté la vie à 188 personnes.

Limoges : les Pompiers de l'urgence internationale médaillés et remerciés par les autorités libanaises

Le gouverneur de Beyrouth Marwan Abboud remet la médaille de la ville et des pompiers à l'un des volontaires du PUI.

C'est une médaille unique, siglée "Beirut", qui a été remise à la vingtaine de pompiers volontaires ainsi qu'aux deux chiens secouristes (Erros et Jungle) des Pompiers de l'urgence internationale. Cette médaille a été agrafée par le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, accompagné du lieutenant des pompiers Michel El Murr.

Tous sont intervenus, il y a presque un an, juste après la double explosion qui avait soufflé la capitale libanaise. Le 4 août 2020, dans un des hangars du port, une cargaison de 2750 tonnes de nitrates d'ammonium avait explosé. L'onde de choc avait soufflé la ville toute entière faisant 188 morts et plus de 6500 blessés.

"Il y aura un avant et un après Beyrouth"

Pour ces volontaires, habitués des missions sur des catastrophes, cette intervention n'avait rien de comparable. "Nous sommes arrivés au cœur de l'explosion", se souvient Jean-Yves Chassagne, pompier volontaire originaire d'Aubusson en Creuse.

Là où notre travail n'avait rien à voir par rapport à la normale, c'est que nous cherchions seulement des corps mais pas des survivants".

Précisément, les corps recherchés par le PUI étaient ceux de dix pompiers libanais, une femme et neuf hommes. Ces professionnels étaient intervenus en premier au niveau des hangars juste avant la terrible explosion. "Il y aura un avant et un après Beyrouth", souligne Philippe Besson, le fondateur de l'association. "Nous resterons tous marqués car nous cherchions ces pompiers, "ces martyrs" aux côtés de leurs collègues libanais. Cela nous a tous profondément marqués"

Reconstruire Beyrouth

Dans un message plein d'émotion, le lieutenant pompier Michel El Murr a remercié "chaleureusement" les volontaires du PUI. "Ils se sont battus avec nous pour retrouver nos hommes. Nous sommes reconnaissants pour tout le travail qu'ils ont effectué."

En 26 années chez les pompiers de la capitale libanaise, après la guerre et les bombardements, le lieutenant n'avait jamais connu une catastrophe aussi importante. "Avec la crise économique et sanitaire, nous nous battons pour reconstruire. Beyrouth renaîtra et je vous le promets, vous pourrez revenir visiter ma magnifique ville."

Pour aider leurs homologues libanais, les pompiers du PUI ont offert au lieutenant libanais un camion d'intervention. Un lieutenant et un gouverneur qui n'auront pas fait le voyage pour rien car ils sont aussi repartis avec deux casques de pompiers... fabriqués avec de la porcelaine de Limoges.