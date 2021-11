Limoges : les PV sont bel et bien de retour

Sur un boulevard de Limoges, Marguerite tape sa plaque sur l'horodateur et met son ticket sur son tableau de bord, comme elle en a l'habitude : "J'essaie de rester dans le règlement !" Même si pendant des mois, le stationnement en ville a été gratuit, cette Limougeaude a continué à payer tout en appréciant la bienveillance des agents municipaux : "Avec le nombre de parkings fermés en centre-ville, il faut qu'ils soient tolérants." Un peu plus loin, Célia et Jessica rentrent dans leur voiture. Circonspectes, elles n'ont pas payé et s'inquiètent : "Est-ce qu'ils mettent encore des tickets. Est ce que je ne vais pas recevoir une lettre ?"

Car la bienveillance est bien finie reconnaît Jean-Marie Lagdamont, l'élu en charge du stationnement à la mairie de Limoges. Pour lui, il fallait que les contrôles et les verbalisations reprennent, sans pour autant brutaliser les habitudes : "On n'a pas verbalisé d'un coup d'un seul tout ce qui était sujet à infraction. Au fur et à mesure que _la vie normale a repris_, tout ce qui va avec et notamment le stationnement payant, a repris également."

50% de recettes en moins

Le stationnement a été gratuit du 15 mars au 1er juillet 2020 précise l'élu. Depuis cette date, le stationnement est redevenu payant et le contrôlé, lui, n'a repris que depuis le 1er août 2021, "pour faciliter pendant cette période le stationnement des résidents en télétravail et parce que la priorité, il faut l'avouer, n'était pas sur le contrôle du stationnement payant." Une démarche qui a eu un coût : 50% de recettes en moins, "mais c'est un choix délibéré. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle".

Depuis le 1er août, plus de 7 000 PV ont été dressés. Chiffre impressionnant, mais qui n'est pas, selonJean-Marie Lagdamont, synonyme d'un relâchement des Limougeauds à l'horodateur.

A Limoges, il existe deux zones de stationnement, la zone Tempo et la zone Rapido. Selon le secteur, l'amende varie entre 17 et 25 euros.