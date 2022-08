Limoges : les réfugiés ukrainiens ont célébré leur fête nationale malgré la guerre

"Je suis triste, d'habitude ce jour-là je suis avec mes parents qui ne sont pas ici. Nous allons dans le centre-ville pour assister à des concerts et voir le feu d'artifice". Malgré le soleil et la musique qui résonnait ce 24 août au parc d'Auzette, à Limoges, Irina a du mal à savourer le moment. Elle est venue célébrer la fête nationale avec ses compatriotes réfugiés à Limoges, mais le cœur n'y est pas vraiment. Originaire de Kiev, elle est arrivée en mars avec ses deux enfants après avoir fui l'Ukraine.

Comme elle, une cinquantaine de personnes s'est donné rendez-vous pour un moment convivial et de partage, à l'initiative de l'association Ukraïnka. Beaucoup sont partagés entre tristesse d'être loin du pays et de ses proches, et joie de ne plus penser à la guerre pendant quelques heures.

Chacun avait apporté des plats traditionnels, ou avait transformé les plats français, comme des croissants, aux couleurs ukrainiennes. © Radio France - Fanny Narvarte

Un moment de résistance

Ivgen, lui est particulièrement fier. Célébrer la fête nationale, c'est aussi une forme de résistance. "Ça envoie un message fort à Vladimir Poutine. Notre ennemi voit qu'il ne nous a pas brisé, et que nous nous battons pour notre liberté. Nous avons une communauté très forte."

Mais c'est avant tout pour se rassembler que l'association Ukraïnka a organisé l'événement. Kristine, la présidente du collectif, veut aller de l'avant. "C'était très important d'organiser quelque chose pour les Ukrainiens qui dépriment à Limoges. On est ravis que les gens ne se rassemblent pas que pour parler du négatif lors des manifestations, mais qu'ils parlent aussi du positif".