Limoges : les routiers soulagés de pouvoir à nouveau manger dans certains restaurants

Quelques relais routiers rouvrent progressivement depuis quelques jours, pour permettre aux chauffeurs de s'attabler à nouveau devant un repas chaud ou de prendre une douche. Un soulagement pour les chauffeurs qui peuvent faire halte dans trois restaurants en Haute-Vienne et deux en Corrèze.

C'est un soulagement pour les chauffeurs routiers comme pour les patrons des établissements concernés : 46 relais routiers sont à nouveau ouverts en Nouvelle-Aquitaine. C'était une demande insistante des syndicats, pour permettre aux professionnels de la route de s'attabler devant des repas chauds et accéder à nouveau aux douches, dans quelques établissements désignés par les préfectures. En Haute-Vienne, trois restaurants routiers ont ainsi rouvert, ainsi que deux en Corrèze (voir liste ci-dessous).

Un peu plus de confort, mais encore de la débrouille

Pour les routiers qui faisaient escale à Limoges ce mardi soir, la situation s'améliore, même si le système D est encore de rigueur par endroits. Pour changer des sandwichs froids, qu'il grignote blotti contre le chauffage de son camion, Corentin a trouvé le moyen de manger aussi des repas chauds en calculant bien ses arrêts depuis le reconfinement.

"Je m'arrête dans les grandes villes pour avoir Uber Eat et me faire livrer depuis les restaurants ou fast food, directement dans mon camion." Pour se laver, il mise sur la solidarité des entreprises dans lesquelles il fait ses livraisons. Il peut ainsi prendre une douche dans celles qui en sont équipées.

Avant de passer à table dans les restaurants routiers autorisés à rouvrir, les chauffeurs doivent s'inscrire dans un registre, afin de les retrouver s'ils sont cas contact d'un malade du coronavirus. © Radio France - Nathalie Col

Didier a pour sa part rencontré quelques déconvenues dans un autre département, avant de rejoindre le Limousin. "On m'a dit qu'il fallait attendre une heure pour accéder à la douche après un gars, puis attendre encore une demie-heure après pour laver. Mais on ne peut pas attendre deux heures sur le parking, faut livrer après !" Malgré tout, ces deux hommes se réjouissent de pouvoir à nouveau fréquenter certains relais routiers et se disent reconnaissants envers ceux qui les accueillent.

Un soulagement aussi pour les gérants de restaurants routiers

Au nord de Limoges, dans le sens sud-nord, le restaurant de l'aire de Beaune-Les-Mines est l'un des 3 établissements autorisés à rouvrir par la préfecture de la Haute-Vienne. Avant de pouvoir s'attabler, les routiers doivent présenter une carte professionnelle et s'inscrire dans un registre qui permettra de les prévenir s'ils ont côtoyé une personne atteinte de Covid-19. Le gérant de la station service a également condamné certaines tables, afin de laisser au moins un mètre entre chaque chaise.

Des tables condamnées, car la distanciation sociale reste de mise dans les restaurants routiers autorisés à recevoir à nouveau des clients. © Radio France - Nathalie Col

Ces contraintes, Alain Breton les applique volontiers car lui aussi est ravi de retrouver une partie de sa clientèle. Comme durant le premier confinement, il proposait bien des plats chauds à emporter, mais ces deux dernières semaines ont tout de même été catastrophiques pour ses affaires. "Ça représente un gros manque à gagner, avec _des jours à moins 80% de chiffre d'affaire._" Mais il assure qu'il n'est pas question pour autant de gonfler les prix, alors que certains de ses confrères ne se gênent pas, selon les routiers.

Les relais routiers rouverts sur décision préfectorale :

Haute-Vienne :

Limoges : Au top du roulier, 2 rue Jacques Goddet

Limoges : restaurant de l'aire de Beaune-les-Mines, sur l'autoroute A20 (sens sud-nord)

Chalus : L'escale gourmande, 41 avenue François Mitterrand

Corrèze :

Saint Pantaléon de Larche, restaurant de l'aire du pays de Brive, sur l'autoroute A89

Vitrac sur Montane, restaurant de l'aire de la Corrèze, sur l'autoroute A89

Pour l'instant ces établissements sont autorisés à servir les routiers uniquement pour les repas du soir et les petits déjeuners. Ils sont donc ouverts entre 18h et 10h du matin.