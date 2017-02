A Limoges, les salles Blanqui vont être démolies

Fermé depuis le mois de décembre, l’amphithéâtre Blanqui situé derrière la mairie de Limoges va être démoli à partir du lundi 20 février. Une association s'était montée pour sauver ces salles.

De nombreuses associations s'y rendaient pour diverses réunions. Mécontentes, elles avaient monté un collectif "Blanqui Debout ". Cela ne changera rien, la ville va démolir les salles Blanqui. La ville de Limoges va réhabiliter les lieux pour y installer certains de ses services et assume totalement, expliquant que la ville dispose encore de 13 lieux différents qui peuvent accueillir associations et autres clubs sportifs.

"Des espaces sont en effet implantés dans différents secteurs de la Ville, comme l’Espace Charles Silvestre au Vigenal, l’Espace Lucien Neuwirth au Val de l’Aurence, l’Espace Yvon Bach aux Coutures, l’Espace Marcel Proust à Beaubreuil et l’Espace Detaille à La Bastide, la plupart d’entre eux venant d’être récemment rénovés, voire totalement reconstruits. La Ville de Limoges rappelle que d’autres lieux demeurent en accès gratuit sur réservation : les salles Jean-Pierre Timbaud et la Maison du Temps Libre (derrière l’Hôtel de Ville), les salles de la Maison du Peuple (en centre-ville), les salles de réunion des mairies annexes de Beaune et Landouge, et les salles Locarno, Jeanne Nicot, Ladoumègue et Marcel Vardelle. À cela se rajoutent : les foyers Montalat, du Sablard et Roger Charbonnieras. À noter également, la mise à disposition gratuite des salles de la Maison municipale des Sports située au 35 Boulevard de Beaublanc à Limoges pour les associations sportives de Limoges, notamment pour les réunions des associations et clubs sportifs.", peut-on lire dans un communiqué.

Pour réserver une salle municipale, un numéro est disponible à la mairie de Limoges : le 05.55.45.60.41. Les travaux de démolition vont durer une quinzaine de jours derrière la mairie.