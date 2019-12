Limoges : les travaux de la place de la République avancent

Lancée il y a un peu plus d'un an, la première tranche des travaux de la place de la République devrait être livrée au mois de mars. Suivra ensuite la deuxième tranche, place Fournier, puis le ravalement des façades des immeubles, qui entourent la place. Bref, encore quelques années de travaux

Limoges, France

La place de la République sera bientôt rendu aux limougeauds. En travaux depuis plus d'un an, elle sera normalement accessible au public au mois de mars 2020. En effet, les ouvriers viennent d'achever le renforcement de la structure du parking souterrain. Le pavage des rues adjacentes se termine également, ainsi que le coulage du fameux béton photoluminescent, qui doit recouvrir le sol. A l'image de ce qui a déjà était réalisé à l'entrée principale du stade de Beaublanc.

Un budget dépassé de 1.5 millions d'euros

Cette première tranche du chantier devait coûter 7.5 millions d'euros, il faudra finalement un peu plus de 9 millions pour boucler le budget... Un projet pharaonique pour une ville comme Limoges, auquel il faut ajouter la rénovation des halles centrales. Des travaux qui ne manqueront pas de donner un coup de jeune au centre ville. Pour Emile Roger Lombertie, le maire de la ville, les délais ont été respectés : "Toutes les villes qui ont eu un chantier de cette importance ont toutes mis entre 10 et 15 ans pour les démarrer. Nous, nous avons monté les plans et les programmes en 4 années et nous avons commencé les travaux."

La deuxième tranche des travaux devrait durer 1 an et demi

La deuxième partie des travaux, place Fournier ne débutera pas avant les prochaines élections municipales. Les nuisances devraient encore durer plus d'un an pour les commerçants et les habitants du centre ville. Malgré tout le résultat devrait être réussi.

Autre point, la municipalité devrait imposer aux propriétaires des immeubles entourant la place de la République, une rénovation obligatoire de leur façades. Une délibération dans ce sens sera soumise au vote, lors du prochain conseil municipal. Cette mesure devrait être accompagnée d'une aide financière pour les propriétaires concernés, à hauteur de 30% du coût des travaux.