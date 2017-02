Limoges met fin à la tonte des pelouses le dimanche après-midi

il n'est plus question de tondre la pelouse le dimanche après midi et les jours fériés à Limoges. Un arrêté municipal a été pris pour réduire les horaires d'utilisation et ça concerne aussi les engins de bricolage. La mairie veut ainsi renforcer la tranquillité publique.

Une nouvelle réglementation contre le bruit entre en vigueur à Limoges. La municipalité a pris des dispositions contre les bruits abusifs et excessifs qui portent atteinte à la tranquillité entre voisins. Il va donc falloir s'adapter pour utiliser sa débroussailleuse, son motoculteur, sa ponceuse et autre matériel bruyant.

Désormais les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers devront se faire uniquement les jours et horaires suivants :

- Du lundi au vendredi : de 8H30 à 12h et de 14h30 à 19h30

- le Samedi : de 9h à 12h et 15h - 19h

- le Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h »

Résultat : vous disposez d'1 heure 30 de moins par jour en semaine pour vous activer et même de 5 h en moins les dimanches et jours fériés . Il faudra donc vous lever plus tôt si vous avez décidé de bricoler ou de tondre la pelouse le dimanche , mais ça permettra de réduire pas mal de tracasseries entre voisins.. Un arrêté qui s'inscrit dans la politique de la ville en matière d'amélioration de la tranquillité, de la santé, et de la qualité de vie.