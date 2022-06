Limoges Métropole tape du poing sur la table face à la présence des gens du voyage à la Grande Pièce

Des caravanes au milieu des entreprises. La scène est devenue courante depuis plus d'un an au nord de Limoge, dans la zone d'activités de la Grande Pièce. Des gens du voyage s'installent de façon illicite. Actuellement près de 80 caravanes sont recensées par Limoges Métropole. Le phénomène prend de l'ampleur. Il inquiète et même agace le monde économique et la collectivité.

A quelques dizaines de mètres du centre de tri de la Poste, un terrain et une quinzaine de caravanes installées dessus. David et son frère Henri sont arrivés il y a plusieurs mois. Ils expliquent notamment la difficulté de s'installer sur les aires d'accueil mises à leur disposition à cause de problèmes entre familles, les délais impartis pour rester, avant de rajouter "s'ils nous demandent de partir, on part!" Ici, les deux hommes n'ont pas l'impression de gêner.

Ces implantations anarchiques stoppent et bloquent le développement économique et ça ce n'est pas supportable - Pierre Massy, président de la CCI

Pourtant, sur ce terrain les travaux de construction d'une entreprise auraient déjà dû commencer constate, très agacé, Pierre Massy, le président la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne : "Une très grosse entreprise vient construire un site de commerce be to be, et aujourd'hui les travaux ne peuvent pas commencer puisque le terrain n'est pas libre. Ces implantations anarchiques stoppent et bloquent le développement économique et ça ce n'est pas supportable."

Imaginez l'image que l'on donne! Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole

En première ligne face à la colère de ces chefs d'entreprises, le président de Limoges Métropole, Guillaume Guérin "comprend le ras le bol des entrepreneurs. Le nerf de la guerre, c'est le développement économique. Imaginez l'image que l'on donne!"

Une situation d'autant plus incompréhensible que la communauté urbaine est dans les clous de la loi Besson, qui régit l'accueil des gens du voyage,explique Julie Lenfant. La maire de Chaptelat est l'élue déléguée à la politique d'accueil des gens du voyage à Limoges Métropole : "On a une aire de grand passage, six aires d'accueil. En ce moment, nous sommes en train de réviser le schéma départemental et deux communes seront concernées puisqu'elles dépassent le seuil des 5.000 habitants. Donc Condat-sur-Vienne et Verneuil-sur-Vienne travaillent sur l'accueil plutôt sédentaire avec des logements sociaux adaptés et des terrains familiaux. Il y en a déjà sur la commune de Couzeix, du Palais-sur-Vienne."

Une réunion en préfecture la semaine prochaine

Limoges Métropole a fait près de 20 signalements en presque deux ans à la Préfecture de la Haute-Vienne. Guillaume Guérin déplore que ces alertes et les arrêtés de "mise en demeure d'évacuer les terrains occupés" ne soient pas suivis d'actes de départ : "Les arrêtés d'expulsion sont pris dans des délais parfois assez longs. Et moi, ce que je demande aux services de l'Etat, c'est de les faire appliquer de manière stricte. C'est à dire que quand le délai est dépassé, on envoie les forces de l'ordre, on expulse".

Guillaume Guérin dit clairement et franchement son ras le bol. Il doit rencontrer la préfète de la Haute-Vienne la semaine prochaine. En attendant, pour empêcher le retour des caravanes Limoges Métropole envisage une solution plus immédiate, celle de creuser des tranchées autour des terrains.

A ses côtés, Emile-Roger Lombertie, maire de Limoges et président d'Ester Technopole, qui connaît les mêmes désagréments, voit plus loin. Il demande l'adaptation de la loi Besson car selon lui, les délais et les procédures pour casser les arrêtés préfectoraux auprès du Tribunal administratif sont connus. "Il y a une véritable organisation entre eux pour utiliser les terrains. Il fait réviser la loi car nous sommes dans l'incapacité de la faire appliquer".

Contactée par France Bleu Limousin, la préfecture indique : "Depuis le début de l’année 2022, quinze installations illicites ont été constatées en Haute-Vienne sur le domaine public dont neuf à la Grande Pièce. Pour ces dernières, la préfète a à chaque fois pris des arrêtés de mise en demeure et tous les arrêtés ont été suivis du départ des gens du voyage concernés. Les mises en œuvre des arrêtés ne prémunissent pas contre une éventuelle nouvelle occupation des lieux par un autre groupe dans la foulée. Il faut souligner qu’une douzaine de groupes locaux se déplacent régulièrement autour de Limoges et ne trouvent pas à stationner dans les dix aires d’accueil existantes en Haute-Vienne pour diverses raisons."