Occupation du Théâtre de l'Union à Limoges : haro sur la réforme de l'assurance chômage

Les professionnels de la culture viennent de lancer un véritable bras de fer. Au départ, il y a eu l'occupation du Théâtre de l'Odéon à Paris. Depuis, cela fait tâche d'huile. Nantes, Saint Etienne, Châteauroux, Niort, Toulouse, Besançon, Pau, Strasbourg et depuis jeudi soir, le Théâtre de l'Union à Limoges a rejoint le mouvement. Si dans leurs revendications, il y a bien sûr la réouverture des lieux de culture, ce n'est absolument pas leur priorité. "Cela viendra de toute façon" expliquent-ils.

Ce qui mobilise avant tout les intermittents du spectacle, c'est le retour "indécent" dans le calendrier politique de la réforme de l'Assurance chômage, en pleine crise sanitaire et économique. Ils considèrent cela comme une véritable menace, pas seulement pour eux mais pour tous les CDD d'usage, celles et ceux dont l'emploi n'est par nature, pas continu. "Plus de deux millions d'intermittents de l'emploi qui n'ont rien eu depuis 1 an à part basculer au RSA" explique Renaud Frugier.

Un combat pour tous les précaires

Metteur en scène et porte parole de la Coordination des Intermittents et Précaires en Limousin (CIP), il déplore que l'Etat n'est pas du tout pensé à ces travailleurs :"c'est notre priorité absolue. Ce sont des gens avec qui ont travaille. Ce sont des gens qui sont guide conférencier, qui servent à l'Elysée parce qu'ils sont en extra dans la restauration, ce sont les maîtres d'hôtel. Ils bossaient énormément mais comme nous, ils sont empêchés de travailler depuis le début de la crise. Sauf que eux n'ont rien eu du gouvernement."

Pas même le chômage partiel puisque leurs patrons n'ont logiquement fait signer aucun contrat dans ce contexte. Et leur situation préoccupe. D'ailleurs, si les intermittents demandent une 2e année blanche pour leurs droits au chômage, ils militent en faveur d'un dispositif similaire pour ces travailleurs là. "Il y a urgence à les aider car l'enjeu est majeur pour eux" selon Renaud Frugier.

Ils sont en train de perdre tout ce qu'ils avaient

"Ils n'ont pas retravaillé. Ils épuisent leurs droits chômage. Ils n'ont pas eu de prolongation de leurs droits. Ils ont une sorte de ersatz de 900 euros auquel personne n'a accès parce que personne ne remplit les conditions. Et ils sont en train de perdre tout ce qu'ils avaient. De revendre leur maison pour aller revivre chez leurs parents" explique Elise Hôte, comédienne et co-fondatrice du mouvement "Luttons pour ne pas mourir".

La défense des précaires est dont au cœur de ce mouvement des occupations de Théâtre. Un mouvement "amené à durer" s'ils ne sont pas entendus. A Limoges, il va d'ailleurs se poursuivre avec des moments d'échanges et de débat avec le public. Ce samedi, les occupants lancent un appel au rassemblent à 13h devant le Théâtre de l'Union. Il sera suivi d'une Assemblée Générale ouverte à toutes et tous.