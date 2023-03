Limoges : "On partage des moments inoubliables", les femmes du Val de l'Aurence à l'initiative d'un podcast

Les ateliers menés par l'Union départementale des associations familiales au Val de l'Aurence à Limoges ont donné vie à un podcast sur les femmes du quartier, par les femmes du quartier. Elles sont 14 en tout à avoir participé à ces ateliers. Des femmes de 18 à 81 ans parties à la rencontre des autres habitantes du quartier pour savoir ce qu'elles pensent de leur place et de la vie dans la cité.

"Cela me donne une chance de sortir de chez moi"

"On partage des moments inoubliables, on parle, on se vide. Nous, les mamans, on a beaucoup de soucis pour les enfants du foyer, les maris, même les quartiers. Cela fait mal parfois au cœur" raconte Sadia, mariée et mère de trois enfants âgés de 13, 15 et 17 ans.

Les mamans de la ZUP aimeraient pouvoir se faire entendre, notamment sur la musique trop forte l'été jusqu'au milieu de la nuit. "On aimerait bien signer une pétition pour donner au maire. En fait, j'aimerais bien voir monsieur le maire" dit Sadia, en riant.

Sortir de l'isolement

Oser le dire, cela peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas pour de nombreuses femmes, parfois isolées, à l'instar de Samia. C'est une mère célibataire, qui participe souvent aux actions de l'association de quartier Alchimie, pour sortir de sa bulle. "J'étais enfermée chez moi, parce que je n'ai pas trop d'amis. Cela me donne une chance de sortir de chez moi, d'exprimer, de parler. Cela nous donne aussi la possibilité de connaître toutes les femmes, on parle de nos vies, on partage tout" confie Samia.

Toutes ces rencontres donnent vie aujourd'hui à une série de podcasts dans lesquels ces femmes de tout âge se racontent comme jamais. Ils sont d'ailleurs mis en ligne à partir de ce mercredi 8 mars, notamment sur le site internet de l'Udaf 87.