Limoges: plus d'une centaine de gilets jaunes ont de nouveau défilé pour l'acte XIII du mouvement ce samedi

Limoges, France

Pour l'acte XIII du mouvement, le groupe des Gilets Jaunes Unis 87 avait fixé le rendez-vous à 14h30. Au programme, la construction d'un nouveau lieu de rendez-vous mais aussi une manifestation dans les rues de Limoges. Au total plus d'une centaine de manifestants ont répondu présent.

C'était un petit peu deux salles, deux ambiances. Une grande partie des troupes s'est élancée vers 15 heures en direction du centre-ville de Limoges. Marilyne est venue avec ses deux enfants. Elle a enfilé son gilet jaune le 17 novembre et ne l'a plus quitté. Pour elle, pas de grand débat "_c'est de l'enfumage d'Emmanuel Macron qui attend les européennes gentiment"estime la mère de famille qui assume préférer la rue au débat "Bien sûr qu'il faut être dans la rue ! Il faut lui montrer qu'on est toujours là et que l'on sera là jusqu'au bout !". _

Les #giletsjaunes défilent dans le centre ville de #Limoges aux cris de « limoges debout, soulève toi » et « Macron démission » pic.twitter.com/tKcBE5BKDK — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 9, 2019

Et pendant que certains cris des slogans comme "Macron Démission" , "Limoges debout, soulève-toi"ou "Police nationale, police du capital" en tête de cortège, d'autres comme Guillaume s'affaire à laisser des traces de leurs passages.

Manifester c’est aussi l’occasion de coller quelques affiches pour les #giletsjaunes à #limogespic.twitter.com/gU6qGPhK9h — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 9, 2019

Il colle plusieurs affiches tout au long du parcours. L'une d'elle , sur la justice fiscale, est équivoque. " Ceux qui trichent c'est les riches ! Il y a un petit détail de Mac Do, Apple, la Société Générale, Air France, Ryanair, ceux qui ne payent pas forcément leurs impôts ou qui les mettent dans les paradis fiscaux" explique-t-il. Plusieurs magasins de multimédia, de vêtements ou encore de biens culturels ont rapidement fermé leurs portes à l'arrivée du cortège alors qu'un important dispositif policier était en place.

La FNAC de #Limoges a fermé ses portes alors que les #giletsjaunes chante la marseillaise devant la police. pic.twitter.com/2TpxxUkfm6 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 9, 2019

Les #galerieslafayettes ferment de nouveaux leurs portes et leurs grilles au 2ème passage des #giletsjaunes à #Limogespic.twitter.com/4xjIdVq5Xo — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 9, 2019

Alors que la manifestation dans le centre-ville se poursuit, le nouveau lieu de rendez-vous des gilets jaunes se construit. Une roulotte aménagée, une grande bâche pour se protéger des intempéries. Sébastien oeuvre aux derniers détails de la décoration, des affiches publicitaires détournées pour l'occasion. " L'affiche d'origine c'est un père et son fils qui soufflent des païettes. Le fils a l'air d'avoir moins de païettes que le père, du coup on a mis riche au dessus du père et pauvre au dessus de l'enfant, les païettes représentent, elles, l'argent public, parce que l'on considère qu'il est un petit peu mal réparti" explique le jeune homme.

Sebastien et d'autres sont restés sur la place des Casseaux où ils ont achevé la construction du nouveau "QG" des gilets jaunes . © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce nouveau lieu doit permettre aux gilets jaunes de se réunir, une chose importante aux yeux de Catherine. _"On nous a viré des ronds-points donc il nous fallait absolument un nouveau lieu de rencontre. On en a créée un, il ne gène personne, et on est là" explique-t-elle avant de poursuivre "_Il s'agit d'échanger, de discuter, de voir comment peut progresser notre mouvement, et le Grand Débat qui est un grand enfumage .. nous on va faire un vrai débat pour dires les choses qui nous tiennent à coeur"

En fin d'après midi le nouveau des gilets jaunes était achevé alors que les manifestants revenaient du centre-ville. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce petit lieu de rendez-vous, c'est aussi l'occasion de rester visibles de tous, y compris des automobilistes, nombreux à passer à proximité de la place des Casseaux. Les gilets jaunes espèrent aussi se donner un nouvel élan et se remobiliser pour les semaines à venir, d'ailleurs dans le cortège ce samedi ils étaient accompagnés de plusieurs membres des "stylos rouges" ainsi que des membres du Nouveau Parti Anticapitaliste..