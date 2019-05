Limoges: Plus de 200 personnes réunies pour défendre les migrants

Limoges, France

Entre 200 et 250 personnes se sont réunies devant la préfecture de la Haute-Vienne à Limoges, ce samedi après-midi. Elles sont venues participer à une manifestation d'envergure européenne intitulé "Stop Dublin" et qui dénonce le règlement européen Dublin qui s'applique aux migrants. Au delà de cette manifestation européenne, il s'agissait également de rappeler la délicate situation des occupants du CRDP dont le Tribunal Administratif a prononcé l'expulsion.

Dublin: un système inique selon la CIMADE )

"Un système inique" selon Marie Pascal de la CIMADE. _" C'est un système qui les empêche de déposer une demande d'asile, qui les maintient dans les limbes, d'ailleurs les avocats parlent de - zombies Dublin -"_explique-t-elle. Ce règlement a été signé en 2013 entre les pays membres de l’Union Européenne ainsi que la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Concrètement, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un réfugié revient au premier pays qui l’a accueilli.

Flash-mob devant la préfecture @Prefet87 à #Limoges. 200 à 250 personnes manifestent pour les droits des migrants. Ils dénoncent le règlement européen de Dublin mais également l’expulsion du squat du CRDP. pic.twitter.com/PiNdGSAh1b — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 25, 2019

Plus largement la manifestation dénoncent le traitement réservé aux migrants arrivant sur le sol européen, souvent ballottés de pays en pays. Certains ont d'ailleurs fini par atterrir à Limoges où ils sont pris en charge par des associations comme par exemple le Collectif Chabatz d'Entrar également présent en tête de cortège ce samedi.

Les occupants du CRDP toujours sans solution

Il faut dire qu'au delà du règlement européen de Dublin, le Collectif Chabatz d'Entrar est venu dénoncer une nouvelle fois la situation du squat du CRDP. L'expulsion pourrait être imminente, les 80 à 90 occupants des lieux ont jusqu'à ce week-end pour quitter les lieux. Stéphane Lajaumont a rappelé à la foule qu'aucune solution n'avait pour l'instant été trouvée ni même proposée par les pouvoirs publics.

Entre 200 et 250 personnes manifestent devant la préfecture à #Limoges@Prefet87 contre l’expulsion du squat du CRDP. pic.twitter.com/CytnEoRHxL — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 25, 2019

Certains des habitants du CRDP sont d'ailleurs concernés par les deux problématiques souligne Anne-Marie du collectif qui évoque le cas d'un jeune garçon " Sur ses papiers il est mineur, mais sa minorité n'a pas été reconnue" explique la militante qui retrace le trajet de ce jeune migrant " il est arrivé par l'Italie où sa minorité n'a donc pas été reconnue mais avant il est passé par la Libye. Il y a été torturé, violé, vendu à trois reprises." détaille Anne-Marie qui s'inquiète pour le sort des habitants du CRDP "Ils risquent d'être expulsés et en plus ils n'ont pas de logement et ils risquent de se retrouver à la rue" lance-t-elle dans un ton empreint de colère. Le plus jeune des habitants du CRDP est un bébé d'à peine trois semaines.