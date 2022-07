"Pour que l'été n'oublie personne", le Secours populaire lance sa campagne de vacances 2022 à Limoges

"Les vacances c'est aussi important que la soupe pour grandir". Connu dans les années 90, ce slogan du Secours Populaire est toujours en vigueur en 2022. Alors que près d'un Français sur deux rencontre des difficultés financières pour partir en vacances, l'association emmènera une centaine de familles en voyage cet été.

Comme un vent de liberté

" Ce parc est trop bien!" Shaima, 9 ans, n'a pas le temps de reprendre son souffle, qu'elle trépigne déjà d'impatience pour monter dans d'autres attraction. "Moi j'ai le plus aimé le tobogan, mais aussi la piscine à balle!" Cet été, près de 70 enfants sont inscrits pour les colonies de vacances aux côtés du Secours Populaires.

"Ça peut paraître anecdotique mais c'est important d'avoir des choses à raconter quand on revient à la rentrée." souligne Thierry Mazabraud, secrétaire général de l'association. " L'idée c'est de se sentir comme tout le monde. C'est une démarche d'éducation populaire. Ces vacances sont vecteurs d'intégration, d'émancipation et d'épanouissement."

Une demande en hausse

La demande est en hausse par rapport aux années précédentes. "Mais même les week-ends à 3,5€ deviennent trop chers pour certains." raconte Thierry Mazabraud. Un symptome flagrant de la baisse du pouvoir d'achat dans les ménages. "Le Secours Populaire demande une modique contribution pour les activités, mais on voit que depuis la crise sanitaire, ceux qui était déjà juste le sont plus encore..." Pour tenter de palier le problème, le Secours Populaire a mis en place des échelonnements, permettant aux familles de payer en plusieurs fois. "Aussi, on essaye d'accompagner et de chercher toutes les aides institutionnelles possible pour réussir à boucler ces budgets."

Le parc de Limoges Bellevue, un moment de répit pour Elena et ses deux fils de 12 et 15 ans, Bogdan et Nicolaï, 15 ans. © Radio France - Salomé Pineda

Des familles ukrainiennes

Cette année, des réfugiés ukrainiens également se joignent aux familles bénéficiaires. " J'ai la tête qui tourne!", s'exlame Bodgan, 12 ans, la perle au front. Comme lui, une quarantaine d'Ukrainiens logés à l'EPHAD du quartier de La Bastide, sont venus se changer les idées au parc de Bellevue de Limoges.

Ivres de joie, ce jeune réfugié ukrainien accompagné son grand frère, Nicolaï, mettent la larme à l'oeil à leur maman, Elena. "Nous sommes très reconnaissants, parce que mes enfants ont le sourire, et ça nous permet d'oublier les larmes du quotidien."