Limoges rebaptise une rue au nom du porcelainier Pierre Bernardaud

La famille Bernardaud, quelques 300 salariés ou anciens salariés du porcelainier et des élus ont partagé un moment riche en émotions ce vendredi à Limoges. Ils étaient réunis pour rebaptiser une rue, juste devant l'entreprise. La rue de Genève est ainsi devenue la rue Pierre Bernardaud, du nom du père de l'actuel dirigeant, afin de rendre hommage à l'entreprise qui contribue au développement et au rayonnement de Limoges.

Un capitaine d'industrie paternaliste, toujours prêt à aider ses employés

Ce geste intervient 25 ans après la disparition de Pierre Bernardaud et de sa femme, décédés dans un accident d'hélicoptère au Vietnam. Pour le maire Emile-Roger Lombertie, il était d'ailleurs temps de "réparer un oubli fondamental" car il estime que la ville n'a jusque là pas assez montré sa reconnaissance envers ses plus illustres entrepreneurs. D'autant qu'au-delà de la réussite industrielle, c'est aussi la fibre sociale de la dynastie Bernardaud qui est ainsi saluée. Au cours de la cérémonie Michel Bernardaud s'est dit "très ému de voir le nom de notre famille reconnu par notre cité" et l'assemblée a alterné entre rire et larme à l'évocation des souvenirs de son père et de nombreuses anecdotes.

Nous sommes redevables à Limoges. Nos racines sont là et on ne doit jamais l'oublier - Michel Bernardaud, PDG de Bernardaud

Parmi les anciens employés qui ont tenu à s'associer à cet hommage, Jean-Luc Cormenier se souvient de la bienveillance de Pierre Bernardaud qui l'avait embauché à sa sortie du lycée, à 19 ans. Il a fait toute sa carrière chez Bernardaud et se souvient d'un patron _"très attachant et extraordinaire_. Quand quelque chose n'allait pas, on allait le voir et il solutionnait le problème tout de suite."

La plaque de la rue Pierre Bernardaud a été dévoilée ce vendredi à Limoges. © Radio France - Nathalie Col

C'était aussi un homme de caractère, exigeant et même parfois sévère se souvient Yves Picart, 86 ans. "Il arrivait le matin à 7h20 et à 7h25 il prenait le téléphone et il m'engueulait. Moi je lui répondait avec autant d'énervement. C'était du folklore" ajoute-il dans un grand rire. Car malgré tout, il y avait entre eux un grand respect et une véritable affection. "M'sieur Pierre, c'était presque une seconde famille !" Des paroles entendues dans de nombreuses conversations ce vendredi autour du grand buffet organisé à l'issue de la cérémonie. La famille avait choisi les mets préférés de Pierre Bernardaud, évidemment servis sur de la porcelaine maison.