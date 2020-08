Limoges : la diaspora libanaise s'organise pour récolter des dons pour les victimes de Beyrouth

"Le soutien du peuple français, il est énorme pour nous, le peuple libanais !" Tarek Sayde a réussi son pari. Des couches, de la farine, des médicaments, ce doctorant en médecine à Limoges a récolté de nombreux dons pour son pays d'origine : le Liban. La capitale Beyrouth a été touchée, il y a une semaine, par une double explosion. "La situation sur place est très, très difficile. J'ai beaucoup d'amis et de la famille qui habitent à Beyrouth, les habitations sont détruites, soupire ce Libano-Canadien. Il y a aujourd'hui près de 300.000 personnes sans domicile à cause de la catastrophe."

"Nous avons tous été émus quand nous avons vu les images de la catastrophe au Liban. Ces dons, c'est une manière de les aider à notre petite échelle."

Tarek Sayde aide l'association "Les Valises pour Beyrouth". "Le but est simple. Les dons partent à Paris et là, _c'est les citoyens libanais qui les rapportent dans leurs valises à Beyrouth. Sur place, on les donne nous-mêmes aux ONG sur place comme la Croix Rouge Libanaise._" Estelle travaille à Limoges comme professeur des écoles. Elle a ramené notamment des boîtes de conserves et des médicaments. "Nous avons tous été émus quand nous avons vu les images de la catastrophe au Liban. Ces dons, c'est une manière de les aider à notre petite échelle."

Perte de confiance dans l'Etat

Ces derniers jours, ces collectes ont lieu un peu partout en France. Tarek a découvert l'association "Les valises pour Beyrouth" grâce aux réseaux sociaux. Cet appel à la solidarité a été lancé juste après la double explosion. C'est la diaspora libanaise qui gère cette solidarité "du peuple au peuple". Une manière d'éviter le gouvernement. "Nous n'avons plus confiance dans notre gouvernement, s'agace Tarek. Ils nous ont volés, c'est des criminels. Ils n'ont rien fait depuis une semaine donc nous nous organisons sans eux, c'est notre rôle de citoyen."

Le bilan provisoire de la double explosion est de 171 morts et plus de 6000 blessés.