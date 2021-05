Limoges : trois questions sur l'expérimentation du liège dans le bitume

Le ballet des engins est désormais terminé, et la route est rénovée, boulevard de la Valoine, à Limoges. Seule différence : le bitume est de couleurs différentes sur près de 500 mètres. Sur un tronçon de ce boulevard, l’enrobé posé par la société Colas intègre un composant inédit : du liège.

Pourquoi du liège dans le bitume ?

"A la base, c'est un isolant, tant thermique que phonique" indique Patrick Tardieux, le directeur des études techniques de Limoges Métropole. _"_Les essais en laboratoire ont montré qu'il y avait une plue-value" en ce qui concerne la réduction des nuisances sonores. De plus, c'est une vraie innovation, note Julien Beauveil, chef d'agence Colas à Condat-sur-Vienne.

"On ne l'a jamais fait ailleurs. C'est techniquement faisable, mais on a mis un an pour faire la mise au point avec nos équipes techniques."

Alors, la collectivité locale a décidé d'investir pour une expérimentation, à l'image de ce qui avait été fait avec la porcelaine.

Le liège utilisé pour inclure dans le bitume du boulevard de la Valoine, à Limoges © Radio France - Mickaël Chailloux

Pourquoi sur le boulevard de la Valoine ?

Pour mener à terme ce projet, Limoges Métropole, associé à l'université de Limoges, l'entreprise Colas et le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), a décidé d'utiliser la rénovation prévue et budgétée de cette route pour tester l'utilisation de liège dans le bitume. "C'est un axe très fréquenté, avec beaucoup de circulation et de poids-lourds" note Patrick Tardieux. Le boulevard de la Valoine est aussi proche d'une sortie de l'autoroute A20. "C'est aussi le site idéal puisqu'on a des tronçons rectilignes, assez large pour qu'on puisse faire trois tronçons de 150m chacun" indique le spécialiste.

Le boulevard de la Valoine rénové en 2021 © Radio France - Mickaël Chailloux

Pourquoi l'expérimentation dure trois ans ?

Avant de de suite plonger et changer toutes les routes de Limoges en liège, faut-il encore vérifier si ça fonctionne bien. C'est pourquoi la chaussée a été divisée en trois tronçons : un avec l'enrobé classique, un avec l'enrobé phonique normal, et un avec du liège. "On va installer des sonomètres dès que les enrobés auront vieillis" explique Patrick Tardieu, qui indique que _"_dès septembre-octobre, on commencera à faire des mesures". Les appareils seront positionnés au niveaux des lampadaires qui jonchent le boulevard. Après trois ans, on pourra donc vérifier si oui ou non, le liège a eu une vraie incidence.

La route avec du liège (sur la gauche) est légèrement différente de celle avec de l'enrobé classique © Radio France - Mickaël Chailloux

Dès 2022, le dispositif sera testé en 2022 avenue Adrien-Tarrade. Le coût global de l’opération est estimé à près de 462 000 euros, donc 90 000 pour la partie phonique.