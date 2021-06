Limoges:un collectif de riverains s'oppose à l'implantation d'un skatepark au jardin d'Orsay

Ils ne sont pas opposés au projet, ils s'opposent juste à l'endroit de son implantation ! Situé à une vingtaine de mètres de leurs terrasses, le futur skatepark est synonyme de nuisances sonores pour les riverains. Des riverains qui ont créé un collectif pour défendre leurs intérêts et contraindre la municipalité de Limoges à changer son fusil d'épaule!

Le futur skatepark devrait ressembler à ce type de structure - A.M

Dans son jardin, Sylvie Fournier ne décolère pas :"on s'est renseigné sur les nuisances et tous nous disent que lorsque l'on habite à côté d'un skatepark c'est l'enfer!" Son voisin, Jean Lasserre est aussi aux premières loges :_"nous ne sommes pas opposés au projet, mais nous ne comprenons pas pourquoi la mairie a décidé de l'implanter ici_. En France il n'y a pas de législation concernant la proximité de ce type de projet avec les habitations alors qu'ailleurs en Europe ce serait interdit car il serait trop proche". La réponse de la mairie n'a pas tardé par l'intermédiaire de Vincent Léonie, adjoint au maire en charge de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace. Pour lui l'intérêt général compte même s'il assure que des mesures seront prises pour limiter les nuisances sonores avec l'utilisation par exemple de matériaux adaptés. Une réunion doit être organisée entre les membres du collectif des riverains et la mairie. Des riverains qui envisagent un recours devant le tribunal administratif.