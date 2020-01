Limoges : un concert de soutien aux grévistes au Champ de Juillet

Limoges, France

Après plus d'un mois et demi de mobilisation, un concert est organisé ce samedi à Limoges en soutien aux grévistes. A partir de 17h, plus d'une centaine de personnes a rejoint le Champ de Juillet à l'issue d'une nouvelle manifestation dans les rues de la ville. Sur scène des groupes locaux et engagés comme la Chorale des Résistances Sociales ou encore Hervé Faure et ses "chansons and Roll".

Remplir les caisses de grève

D'ailleurs Hervé Faure est lui même syndiqué et gréviste, alors la question de monter sur scène ne s'est pas vraiment posée." On y prend beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup cette solidarité qui s'est mise en place" note le chanteur qui observe aussi la diversité dans les rangs du public, composé de syndicalistes, gilets jaunes, ou de simples citoyens venus parfois en famille. Il y a de quoi se restaurer, café, thé, crêpes ou encore vin chaud permettent de remplir les caisses de grève. _" Il y a l'__objectif de récolter de l'argent pour que la grève puisse continuer"_explique Anne, qui fait partie des organisateurs.

Sur place de quoi se restaurer tout en remplissant les caisses de grève. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Manifester autrement

Mais pas seulement, derrière ce rendez-vous il y a aussi la volonté de créer une rencontre festive pour s'opposer différemment. Morgane est venue avec une amie, toutes les deux sont étudiantes "On n'a pas trop pu aller manifester cette semaine, on a envie de venir , c'est aussi une manière de manifester " explique la jeune femme.

Le concert a aussi été un lieu de rencontres et d'échanges entre opposants à la réforme et plus généralement opposants à la politique du gouvernement, une manière, aussi, de remotiver les troupes plus d'un mois et demi après le début du mouvement.