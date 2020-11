Limoges : un confinement qui ressemble "à un semi-confinement" pour les habitants

"Je trouve que c'est un semi-confinement ! " Florian profite de son heure quotidienne de sortie. Entre les multiples attestations qui permettent de sortir librement et les contrôles en faible nombre, le jeune homme "se sent plus libre". "Nous sommes moins opprimés. Quand je sors, je ne me sens pas guetté par la police notamment."

On fait vite l'attestation et on porte notre masque et voilà"

Dans la rue, beaucoup de Limougeauds avouent "ne plus trop hésiter avant de sortir." Les rues ne sont pas aussi vides que pendant la première vague et les premières mesures de confinement.

Les passants sont peu nombreux mais présents dans les parcs ou là sur la place de la République © Radio France - Thomas Vinclair

Les marchés font le plein

En ce samedi, les marchés de la ville ont trouvé leur public. "Avec le beau temps, dès 10h, il y a du monde", confirme Stéphane vendeur de fruits et légumes. Certains habitués s'inquiètent de voir cette foule des grands jours. "Regardez il n'y a pas de distanciation", soupire Esther.

Certains habitués sont prêts à attendre plus longtemps à l'extérieur avec des jauges limites pour ne pas être serrés dans les allées du marché. © Radio France - Thomas Vinclair

Pendant le premier confinement, il fallait faire la queue dans de longues files en dehors du marché avant de pouvoir rentrer. L'entrée se faisait en fonction des sorties. Aujourd'hui, l'entrée est libre. "Lors du premier confinement, on était tous à la maison. Là, on peut le voir que tout le monde sort. C'est un jour normal mais nous sommes masqués", conclut Véronique.