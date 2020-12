Limoges : un marché de Noël très positif pour les commerçants

Soulagée. Laure Laforge est artisane. Elle est créatrice de céramiques à Eymoutiers, en Haute-Vienne. "C'est une bonne saison pour moi. Les gens avaient besoins de couleurs. Ils nous attendaient" explique cette jeune femme, qui fabrique des tirelires. Elles n'en a d'ailleurs presque plus. "Ce sont des animaux-tirelires, des pièces uniques" raconte la créatrice.

Un "petit plus pour le mois de décembre"

Au tout début du marché, Rémi Lebraud fait ses comptes. A la tête de la brasserie paysanne Le 23, située en Creuse, il a plutôt bien vendu lui aussi. "On sort d'une année 2020 compliquée et spéciale. Venir au marché de Noël, dans un endroit structuré et volumineux, avec du passage, ça fait du bien. On a travaillé, oui !" Il confirme que les derniers jours, beaucoup de passants sont venus pour faire leurs cadeaux de Noël en dernière minute.

"On repart de ces douze jours fatigué, mais heureux. Financièrement, ce sera le petit plus du mois de décembre."

Pour Marina Estrade, du groupe Les Bergères s'Emmèlent, ce marché de Noël est vital. Elle est éleveuse et productrice de laine de brebis à Perols-sur-Vézère en Corrèze. "C'est ce qui fait toute notre vente. La laine, c'est chaud donc c'est en hiver dans la tête des gens. Donc ces 15 jours sont très importants." Et ça a fonctionné. "Les gens sont revenus, d'abord car on a un produit qui marche, et puis car toutes les mesures ont été prises pour que ça fonctionne bien.

La preuve : certains commerçants hors-micro regrettent même qu'il se termine si tôt, à 15 heures. Mais, eux, comme les clients, ont l'air satisfaits.