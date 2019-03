Limoges: Un mariage de rêve à petit prix grâce au Salon du Mariage d'Emmaüs

Limoges, France

Les beaux jours arrivent et avec eux, la saison des mariages. Pour l’événement les français dépensent en moyenne entre 8 et 10 000 euros. Dans les gros postes de dépenses, sans surprise la tenue des mariés ! Pour la deuxième année consécutive, à Limoges, Emmaüs organise un Salon du Mariage. Objectif ? Permettre à chacun d'organiser un mariage à petit prix avec de l'occasion mais aussi du neuf.

Des robes à moins de 150 euros

Le Salon se tient dans la boutique Emmaüs de la rue Armand Barbès à Limoges. Une pièce entière est dédié à ce jour si particulier. A l'intérieur les clientes sont accueillie par les bénévoles, comme Paule, très fière des robes mises en vente pour cette deuxi§me édition. " Ce sont des robes qui valaient plus de 1000 euros" explique-t-elle, tout en les retirant du portant. Jusque'à samedi prochain elles seront vendues bien en dessous de leur prix initial: "On ne vend que des robes de mariées neuves ou d'occasions, provenant de destockage ou de dons. Les robes anciennes sont vendues entre 10 et 50 euros, les modernes ou neuves entre 60 et 150 euros".

Des robes de mariées mais pas seulement ...

Mais il n'y a pas que des robes de mariées, sur les autres portants sont exposés des vestes, des tenues pour les invités, des chaussures, des sacs, des gants. Murielle a déjà sa robe de mariée, chinée sur un vide-grenier, elle vient trouver "un petit haut pour la compléter". Pour son premier mariage elle avait tout réalisé elle-même, robe comprise, pour un budget de 3000 euros. Cette fois-ci elle compte bien profiter de la cérémonie et de la suite. "Je n'ai pas de budget pour les habits mais cette fois je préfère dépenser sur autre chose" explique-t-elle tout en évoquant son futur mariage de noce, et le restaurant pour le jour de la cérémonie.

En plus des robes de mariée, des chapeaux, des chaussures, des sacs et des tenues pour les invités sont également mis en vente. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Economiser sur la robe pour se faire plaisir à la cérémonie

C'est aussi pour cela que Marie se tourne vers l'association pour trouver sa robe. " C'est la troisième fois que je me marie, je n'ai pas envie de trop dépenser, une robe de mariée on ne l'a porte qu'une fois!" souligne la sexagénaire qui s'est fixé un budget 150 euros pour trouver la robe idéale. Après plusieurs essayages elle finit par trouver une jolie robe blanche, moderne, ne restera que quelques ajustements à faire mais le budget est largement respecté. " 70 euros ! C'est très très bien"se réjouit Marie, "il ne reste que le haut à faire et une écharpe, vous en aurez pour 30 à 40 euros de tissus" lui précise Paule, attentive aux envies des clientes.

Mais le Salon du Mariage c'est aussi une opération gagnant-gagnant. Cela permet à Emmaüs de faire de la place dans ses réserves tout en "permettant à tous de ses faire plaisir pour ce jour qui est tout de même important !" souligne Paule. La recette, elle, va permettre de faire vivre la communauté Emmaüs et ses 36 membres en Haute-Vienne.

>>> Informations : Le salon du mariage Emmaüs se trouve à la boutique Emmaüs, 78 rue Armand Barbès à Limoges.

>>> Horaires :

* mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

* vendredi de 9h à 12h

* samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.