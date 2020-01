Limoges : un petit déjeuner symbolique contre la réforme des retraites

Limoges, France

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en Limousin. Cette nouvelle journée a débuté tôt pour les opposants ce vendredi matin à Limoges. Alors que le projet de loi est présenté en Conseil des Ministres, les manifestants se sont rassemblés sous les fenêtres de la permanence de la députée Sophie Beaudouin-Hubière ( LREM) pour prendre le petit-déjeuner.

Un petit déjeuner symbolique

Entre 80 et 100 personnes ont ainsi partagé café, vin chaud et chocolatines dans une ambiance bon enfant. "C'est symbolique, pour _montrer que le gouvernement et les députés ne vont pas dans le sens de la population_, qu'ils vont nous mettre, nous et les générations à venir, en difficultés" explique Patrice. Aux côtés des syndicats ( CGT, FO , FSU notamment ) étaient aussi présents des gilets jaunes.

il y a une stratégie de La République En Marche de décrédibiliser le mouvement en faisant passer les manifestants pour des sauvages ( Nicolas)

Derrière ce rendez-vous, il y a bien sûr, la volonté de varier les formes de la mobilisation pour maintenir celle-ci mais pas seulement. " il y a une stratégie de La République En Marche de _décrédibiliser le mouvement en faisant passer les manifestants pour des sauvages"estime Nicolas qui poursuit"alors que là, on peut le voir, ça se passe tranquillement" _

Le petit déjeuner s'est achevé peu après 10h pour permettre aux manifestants de rejoindre la grande manifestation prévue au carrefour Tourny à 10h30. A la même heure deux autres cortèges sont organisés en Corrèze à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Sud Solidaires et des gilets jaunes , place Voltaire à Ussel et place de la Guierle à Brive.