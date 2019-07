Limoges : un service d'aide à domicile spécial canicule

Alors que 59 départements sont placés en alerte orange à la canicule, la ville de Limoges met en place un service d'aide à domicile en cas de difficultés. L'accueil téléphonique indique aussi les lieux publics rafraîchis et des conseils de prévention.

Limoges, France

Alors que des températures voisines de 40°en journée et 23 la nuit sont annoncés, le préfet de Haute Vienne vient de déclencher le niveau trois du plan canicule. Les services d'urgences , les services de secours et les associations de protection civile sont mis en pré-alerte, et des messages de prévention sont diffusés, renvoyant notamment vers la plateforme nationale "Canicule Info Service".

Un numéro d'aide à Limoges

A Limoges, la municipalité met en place, à partir de mardi matin, un numéro dédié au grand public et accessible de 8h30 à 18h. Il fournit la liste des lieux publics rafraîchis et des conseils de prévention, mais aussi un service d'aide à domicile en cas de difficultés. 05 55 45 85 08

Une équipe dédiée peut alors se rendre au domicile de personnes en difficulté ou ayant du mal à gérer l'épisode de forte chaleur.

Les conseils de prévention

* Boire régulièrement

* Manger même si on n’a pas très faim

* Ventiler les pièces

* Fermer les volets

* Faire attention à ses proches ; prendre des nouvelles

* Ne pas boire d’alcool

* Limiter les efforts physiques