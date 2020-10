A Limoges, la gare des Bénédictins sera mise en lumières et en images durant trois soirs (vendredi, samedi et dimanche) lors d’un spectacle spécial en hommage à tous ceux qui oeuvrent contre le coronavirus, et notamment les soignants. Une façon de leur dire "Merci", alors que l'épidémie repart.

Limoges : un son et lumière pour dire "Merci" aux soignants et aux héros de la crise sanitaire

"Merci", c'est d'ailleurs le très simple et sobre titre de ce son et lumières, conçu par l'artiste, créateur et producteur limougeaud Thierry Chenavaud, dirigeant de Enluminures-Event. "Un merci sincère, pas le merci automatique que l'on apprend quand on est enfant, _le merci qui prend en compte l'attention que l'on porte à l'autre_, et qui véhicule la considération que l'autre a pour vous", explique-t-il à France Bleu Limousin.

Merci aux soignants, pompiers, caissiers, routiers...

Le spectacle fait une dizaines de minutes, il sera projeté (plusieurs fois) sur le campanile de la gare de Limoges entre 20 heures et 23 heures. "La gare, par exemple, va se vêtir des différents costumes des différentes professions que l'on veut saluer, celles qui étaient au front que ce soit les soignants, les médecins, les ambulanciers, les pompiers, mais aussi les caissières, les magasiniers, les routiers" précise Thierry Chenavaud, spécialiste reconnu de ce genre de spectacles de fresque lumineuse.

"Il y a aussi un tableau qui me touche particulièrement car il a été construit à partir de dessins d'enfants, car on avait sollicité _des enfants pour qu'ils illustrent leur Merci à une profession_, et un tableau a été entièrement réalisé avec ces dessins d'enfants", poursuit Thierry Chenavaud, qui précise enfin que ce spectacle a vu le jour grâce à un grand soutien du mécénat privé, des collectivités publiques, et d'un financement participatif.

> "Merci", sur la gare de Limoges: vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 octobre, entre 20 heures et 23 heures.