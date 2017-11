Limoges : un speed-dating organisé par L214 pour vous sensibiliser au gavage des canards

A l'approche des fêtes de fin d'année, la tradition veut qu'il y ait du foie gras sur les tables. Et c'est justement cela que les militants de l'association de protection animale L214 veulent éviter. Ce samedi, à Limoges, un speed-dating a été organisé pour essayer de changer les habitudes.

Une table. Deux chaises. Un débat. Les militants de l'association L214 ont organisé ce samedi, à quelques encablures du marché place Marceau, à Limoges, un speed-dating pour changer les habitudes, à l'approche des fêtes de Noël.

Sur la table, devant eux, une assiette de "Faux Gras" est posée. Cela ressemble à du foie gras, même texture, même couleur, mais des ingrédients totalement différents, comme l'explique Nicolas Boutaud, militant L214 : "On utilise de la purée de châtaigne, un peu de vin blanc, du cacao aussi et de la noix de cajou et puis des sources de protéine végétale", explique-t-il.

Trois minutes, montre en main

"C'est bon, même si ça ne se rapproche pas trop du foie gras, mais intrinsèquement, c'est un bon produit", avoue Pascal, un Limougeaud plutôt surpris par le plat qu'il vient de déguster. Du pain béni pour Nicolas Boutaud, qui avance ses arguments : "on veut démontrer qu'il y a plein d'alternatives pour les fêtes de fin d'année. On peut vraiment manger autrement !"

Ce n'est pas le genre de décision que l'on prend comme ça au coin de la rue

Trois minutes. Le speed-dating est terminé. L'heure du verdict. "Ce n'est pas le genre de décision que l'on prend comme ça au coin de la rue. On y réfléchit c'est vrai, pourquoi pas manger moins de matière animale, et pourquoi pas des substituts de foie gras. A partir du moment où ils sont sains aussi", conclut Pascal.

Les militants de l'association L214 ont tenté de convaincre toute la matinée de samedi. Mais pour Françoise, militante depuis 3 ans, l'objectif est ailleurs : "On ne veut culpabiliser personne, ni même imposer un mode de vie. On veut simplement les informer", conclut-elle.