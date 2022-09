Limoges : une 5ème journée sans voiture ce samedi dans l'hypercentre

La ville de Limoges organise sa cinquième journée sans voitures ce samedi. Piétons, vélos et bus ont le champ libre dans tout l'hypercentre, où les voitures sont donc bannies entre 10h et 18h.

La semaine européenne de la mobilité se décline par une journée sans voitures à Limoges ce samedi. C'est la cinquième édition de cet évènement organisé à l'initiative du conseil municipal des jeunes. Les voitures sont donc interdites de circulation et de stationnement dans l'hypercentre de la ville, entre 10h et 18h. Ça concerne toutes les rues situées dans un périmètre délimité par les boulevards intérieurs du centre-ville : boulevards Gambetta, Louis Blanc, Carnot et la rue Turgot. Le but est de sensibiliser à l'usage des mobilités douces, comme le vélo.

Diverses animations sont proposées durant cette journée, dont la fameuse course de garçons de café, qui fait son retour sur la place de la République après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. La rue Jean Jaurès s'est elle parée d'un décor champêtre pour accueillir un pique-nique géant dans une ambiance guinguette. Des ateliers de maîtrise du vélo en milieu urbain sont également proposés.