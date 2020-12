Limoges : une balade nocturne en aviron sur la Vienne pour redonner le sourire avant Noël

Ce mardi soir, le club d'aviron de Limoges a voulu donner du baume au cœur aux habitants de Limoges en organisant pour les licenciés du club une balade nocturne sur la Vienne en plein centre ville. Pour que les passants en profitent ils ont ramé en s'éclairant de leurs lampes frontales. Une balade qui se voulait festive à l'approche de Noël.

Un ballet nautique pour rappeler l'existence du club

Prêt au départ, sur le ponton d'embarquement, ce rameur sera seul sur son bateau pour respecter les gestes barrières © Radio France - Françoise Ravanne

"On s'est dit que pour la veille des fêtes il fallait faire une sortie festive et rappeler que le club existe" explique le trésorier du club d'aviron Cyril Desbordes. Car même si la pratique de l'aviron est autorisée elle ne peut se faire que dans des bateaux d'une seule place. Et surtout le club a vu partir beaucoup de licenciés depuis la dernière saison.

Un acte de résistance face à la pandémie

Nous sommes passés en une saison de 115 licenciés à 75 précise le président du club Martin Forst qui rappelle que ce sont bien sûr les licences qui font vivre un club. Et cette sortie nautique c'était un besoin pour eux de se retrouver et faire un petit acte de résistance en pleine pandémie. "On peut faire de la résistance festive surtout avant Noël et puis c'est une façon de dire qu'il faut continuer à vivre pendant cette pandémie" ajoute le président du club d'aviron de Limoges. Un club qui fêtera bientôt ses 100 ans d'existence.