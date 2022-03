Limoges : une conférence théâtralisée sur la rhétorique de la haine

C'est un sujet on ne peut plus d'actualité. L'Institut CGT d'Histoire Sociale organise ce vendredi à 18h à l'Espace Cité à Limoges une conférence sur la "rhétorique de la haine", ou comment le discours haineux se répand dans la société.

Comment la haine s'invite t-elle dans l'espace public ? L'Institut CGT d'Histoire Sociale organise ce vendredi soir à 18 heures à l'Espace Cité à Limoges une conférence sur la "rhétorique de la haine", autrement dit "utiliser l'art du discours pour diffuser et se faire entendre auprès de la population sur des propos, qui passent de manière anodine à partir de formule de style, d'un _langage qui apparaît séduisant_, mais qui derrière les mots ne s'appuie sur aucun argument, voire sur des propos mensongers", résume Michèle Baracat.

La présidente de l'Institut CGT d'Histoire sociale de Limoges prend l'exemple "du grand remplacement, _on banalise et on cherche le rejet de l'autre en pointant des communautés_. Avant la guerre c'était les juifs et aujourd'hui ce sont les musulmans. On dévie des colères sur des populations pour éviter les sujets qui sont source de colère".

Cette rhétorique de haine est très utilisée par Eric Zemmour, candidat à la présidentielle. Mais pas seulement. Elle est très largement reprise insiste Michèle Baracat : "C'est ce qui nous a poussé à avoir cette initiative car elle dépasse le cadre d'individu, d'un polémiste mis en avant sur les chaînes d'info en continu et bien relayé par les réseaux sociaux. Si on regarde les discours des candidats à l'élection présidentielle, on voit bien que la notion de "grand remplacement" est reprise y compris une droite républicains qui ne se serait jamais permise d'utiliser ces propos antérieurement."

Les discours de haine, parfois masqués, imprègnent une société en colère et en souffrance rajoute Michèle Baracat. Travail, conditions de vie, pertes de repères, "quand ont voit dans notre région la disparition des lignes ferroviaires, les conditions de voyage, la fermeture des bureaux de poste... Il faut trouver un responsable et dévier les colères".

Les idées de haine gagnent du terrain dans les lieux en rupture sociale, mais en Limousin, marqué notamment par des événement historiques comme le massacre d'Oradour et les 99 pendus de Tulle, "quand les gens sont confrontés à la réalité des difficultés, on a vu quand des migrants sont arrivés dans la région ils ont été très bien accueillis. Il faut _démonter ces discours de haine_", conclut la présidente de l'Institut CGT d'Histoire sociale de Limoges.