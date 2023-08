Limoges : une femme de 76 ans meurt percutée par une voiture, le conducteur en délit de fuite interpellé

Ce mercredi matin, peu avant 9h, une femme de 76 ans est morte percutée par une voiture au sud de Limoges. L'accident s'est produit à hauteur de l'avenue du général Martial Valin, entre le pont de la Révolution et le Boulevard de la Valoine. Le conducteur a été interpellé.

Un premier témoin à deux roues est d'abord venu porter secours à la dame au sol. Il a prévenu les pompiers. Sur place, l'ambulance du SMUR n'est pas parvenue à réanimer la victime.

Le conducteur rattrapé grâce à un témoin

La voiture qui venait de percuter la piétonne a pris la fuite aussitôt. Un second témoin qui se trouvait dans le quartier Romanet à ce moment-là, a remarqué l'automobile amochée faire demi-tour. Il s'est alors engagé dans une course poursuite pour tenter d'arrêter le conducteur. Le témoin est parvenu à bloquer le véhicule avec sa propre voiture dans une rue voisine. La police, reconnaissante de cet "acte héroïque", est rapidement intervenue sur place et a pu procéder aux interpellations.

À bord de la voiture, le conducteur déjà connu de la justice pour plusieurs délits, notamment pour des délits routiers. À ses côtés, sur le siège passager se trouvait une femme, son amie. Tous les deux ont été placés en garde à vue. Une enquête pour accident mortel de la route a été ouverte.