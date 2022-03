Limoges - Une trentaine de personnes rassemblée pour la journée mondiale de lutte contre le racisme

Ce n'était pas la mobilisation des grands jours ce samedi mais une trentaine de personnes s'est tout de même rassemblée devant la préfecture de la Haute-Vienne à Limoges à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la racisme et les discriminations. Le collectif Chabatz d'Entrar, mobilisé depuis toujours sur la question de l'accueil des migrants, en a profité pour interpeller les pouvoirs publics. Si ses membres saluent les dispositifs mis en place pour les réfugiés Ukrainiens, ils estiment que cela doit profiter à tous les migrants.

On ne quitte jamais son pays parce qu'on en a envie

"Il nous semblaient important de porter la parole de toutes celles et tous ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent et qui se réfugient depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais aussi ceux pour qui les collectivités publiques et notamment l'Etat n'ouvrent pas leurs portes. Notamment ceux venus du sud de la méditerranée qui ont aussi besoin d'être accueillis, comme tous les migrants. On ne quitte jamais son pays parce qu'on en a envie. On quitte son pays parce qu'on est dans la misère, dans la souffrance. Qu'elle soit politique ou économique" a souligné Stéphane Lajaumont, animateur du collectif.

Pourquoi une telle différence en fonction de la nationalité des migrants ?

Un militant associatif et politique qui s'interroge sur la différence de traitement entre les migrants en fonction de leurs origines. "Nous ne faisons pas le tri entre les migrants et c'est ce qu'on demande aux pouvoirs publics. Je salue la solidarité des citoyens à l'égard des migrants ukrainiens comme on a pu saluer les gestes citoyens qui ont été faits par nombre de personnes qui ont hébergé des migrants des anciens squats de Limoges pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue. Mas ça questionne la responsabilité des pouvoirs publics" estime-t-il.

Il faudrait un vrai geste de l'Etat

S'il ignore le chiffre de migrants n'ayant pas de solution de logement dans le département, Stéphane Lajaumont explique que depuis l'été dernier une soixantaine de personnes ont du être logées par des particuliers mais aussi par l'Evêché de Limoges qui en a hébergé une trentaine cet hiver :"il y a des formes d'hébergement temporaires qui ont été trouvées alors qu'il faudrait un vrai geste de l'Etat. On est toujours dans la fourchette de 200 places d'hébergement d'urgence qui manquent en Haute-Vienne de manière durable. Comment on accueille ceux qui ont besoin d'aide ? Pour l'instant, ni la préfecture ni les collectivités locales ne répondent à cette question".