Limoges : une vente "Fournitures scolaires" à Emmaüs pour préparer la rentrée

L'allocation de rentrée scolaire est versée ce mercredi aux 3 000 familles aux revenus modestes . Par enfant, elle va de 398 euros, pour les plus petits, à 434 euros pour les plus grands.

Une aide bienvenue alors que les budgets des familles se rétrécissent face à l'inflation, et que certains commencent d'ores et déjà leurs courses de la rentrée. Emmaüs 87 organisait ce samedi 12 août une vente spéciale fournitures scolaires à Limoges.

Cartables, classeurs, stylos, feutres...

Dans le petit local de la boutique de Limoges, on trouve de tout : cartable, classeurs, cahiers, stylos, feutres... Fahina, une Ukrainienne, furette dans les allées, à la recherche de nouveautés pour son petit-fils, qui fait sa rentrée scolaire pour la 2ème fois en France. "Je peux prendre par exemple un classeur pour y mettre les dessins de mon petit-fils. Mais j'ai déjà acheté des cahiers, des feutres et des sac-à-dos" énumère Fahina.

Julie aussi a déjà fait le plein pour la rentrée de sa fille en petite-section, en essayant de suivre à la lettre, la liste de la maitresse, non sans difficulté. "La maitresse demandait dans la liste un cahier grande taille de 40 pages, mais je n'ai pas trouvé. Alors j'ai pris deux cahiers de 25 pages chacun" explique la mère de famille.

Un budget entre 200 et 400 euros

A chaque rentrée scolaire, c’est un sacré budget pour les familles. Entre 200 et 400 euros, en fonction de la classe de l’enfant. C’est pour cette raison qu’Emmaüs prévoit des ventes dédiées aux fournitures scolaires, un mois avant la rentrée scolaire. "Les pochettes plastiques sont à 70 centimes en magasin, alors que nous on fait les 10 à un euro. Pareil pour classeurs, on fait les trois à un euro, alors qu'en magasin, ils sont à six euros" calcule Gohar, la responsable de la boutique de Limoges.