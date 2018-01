Le Pacs davantage présent dans le Sud-Ouest, le Limousin dans la moyenne nationale

Par Thomas Larabi, France Bleu Limousin

Le mariage reste l'union la plus choisie par les français, et c'est dans le Sud-Ouest que le Pacs est le plus choisi selon l'INSEE. Dans le limousin cependant, les chiffres restent dans la moyenne nationale (6.5%).