Limousin : abonnements à très haut débit pour la fibre déployée par la Région Nouvelle-Aquitaine

Il y a quelques mois, la Région Nouvelle Aquitaine a lancé une Société Publique pour assurer le développement du Trés Haut Débit via la fibre. Pour l'instant 4000 foyers de Haute-Vienne et de Corrèze sont à ce jour raccordables. Et le taux d'abonnement va bien au-delà des espérances.

Limousin, France

Où en est le développement du Très Haut Débit en Limousin? Il y a quelques mois, la Région Nouvelle Aquitaine a lancé une Société Publique pour assurer le développement de la fibre. Elle va équiper des milliers de foyers répartis sur sept départements de la grande région dans les prochaines années.

La Région Nouvelle-Aquitaine ne s'occupe pas de l'intégralité du raccordement à la fibre des 3 millions de foyers de la Grande Région. Une grosse part est prise en charge directement par les opérateurs privés (notamment Orange), qui s'occupent de tout, installation comme commercialisation. La Région, elle, s'occupe donc de 700.000 foyers, dont ceux des trois départements de "l'ancien Limousin", via la Société Publique Locale "NATHD" Nouvelle-Aquitaine Très Haut Débit. Sa mission est donc de procéder aux installations des infrastructures de la fibre, qu'elle va ensuite "louer" aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès.

Un taux de commercialisation "énorme"

Sur les 700.000 prises à installer, 8.000 sont actuellement opérationnelles, dont 2400 en Haute-Vienne, et 1600 en Corrèze. Et le taux de commercialisation, c'est-à-dire le nombre de clients qui souscrivent un abonnement, près de 22%, est excellent, "énorme" dit Mathieu Hazouard, le Conseiller régional Délégué au Très Haut Débit. L'abonnement cartonne surtout en zone rurale d'ailleurs, "ce qui est normal, quand on a 1 Mega de débit et qu'on se raccorde à la fibre, on a 100 ou 200 Mega, donc les taux de conversion sont plus important dans les zones rurales, où il n'y a avait de service ADSL à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre" explique Mathieu Hazouard. En clair, dès qu'un tel équipement arrive, beaucoup d'habitants s'abonnent pour avoir enfin un internet digne de ce nom.

La Société Nouvelle-Aquitaine Très Haut Débit table sur 20.000 prises reliées dès la fin de cette année, 80.000 fin 2020. Une montée en puissance que vous pouvez suivre en temps réel sur le site www.nathd.fr, pour savoir si vous êtes éligibles à la fibre, où pour savoir quand vous le serez.