Limousin : Au lac de Vassivière, les patrouilles se font à vélos électriques et en bateau à moteur

La saison estivale démarre au lac de Vassivière, pour les vacanciers, mais aussi pour les gendarmes. Les brigades de Haute-Vienne et de Creuse se sont réunies sur la plage Pierrefitte pour présenter leurs dispositifs : place aux VTT électriques et au bateau à moteur.

Plus agile, plus grande et plus rapide, la nouvelle embarcation va permettre aux patrouilles d'être plus efficaces. À la barre, Sebastien Lacroze, gendarme à la brigade de Vassivière. " D'une part, un bateau neuf, ça fait plus sérieux. On a une embarcation propre pour contrôler les gens", soutient le pilote aux lunettes réfléchissantes, avant d'ajouter une annecdote : "Il y a deux ans de cela, un bateau dôté d'un gros moteur, nous a baladé pendant plus de vingt-cinq minutes le long du lac. Avec celui-ci, on l'aurait attrapé en dix-minutes à peine."

Mieux vaut prévenir que guérir

Mais l'objectif du bateau comme des vélos reste avant tout de privilégier la prévention à la répression. " Ça rend les équipes plus accessibles, la discussion devient plus facile", soutient Mélanie Plazanet présidente du syndicat du lac de Vassivière. Face à la popularité du lieu, ce dispositif la rassure. " Nous rencontrons des problématiques importantes, comme les incendies." Chaque année, témoigne-t-elle, des départs de feux pourraient être évités. " Ça part d'une intention anodine : un camping-car souhaite faire un barbecue tranquillement en famille, mais certains endroits sont prohibés pour de bonnes raisons."

Se déplacer en mobilité douce, favorise ainsi le contact au plus près des vacanciers, mais aussi la vigilance. " L'attention est bien plus pointue qu'en voiture ou sur la route. C'est juste un rappel des règles de bon sens et de logique que tout le monde doit adopter."

Plus écologiques

De plus, Sébastien Lacroze se félicite de l'acquisition du bateau à moteur dernière génération, moins gourmand en carburant. " On a la chance d'être désormais doté d'une embarcation avec deux moteurs en quatre temps. C'est-à-dire que l'huile et le carburant sont séparés. Dans les anciens moteurs, les deux étaient mélangés, résultat : ça fumait, ça puait, et ça se dilapidait dans l'eau. C'est un plus aussi dans notre crédibilité. La gendarmerie se met à la page."