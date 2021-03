Limousin : avec le Brexit, les Britanniques expatriés ont peur de perdre leur permis de conduire

Faute d'accord entre la France et le Royaume-Uni après le Brexit sur le permis de conduire, les Britanniques expatriés sont dans le flou. Beaucoup n'arrivent plus à échanger ou à renouveler leur permis. Les retraités de plus de 70 ans et les conducteurs de bus ou de camions sont les plus touchés.

Le Brexit et ses conséquences. "Il n'y a toujours pas d'accord, soupire Graham, un Britannique vivant en France. Durant les négociations, la question du permis de conduire n'a tout simplement pas été abordée. Donc maintenant personne ne sait quoi faire et on n'arrive plus à échanger nos permis". Cet expatrié vit à Chalus en Haute-Vienne. Son permis de conduire avec la mention "bus" a expiré, impossible de le renouveler.

Au Royaume-Uni, ces permis doivent être renouvelés tous les 5 ans avec une attestation médicale. Les seniors aussi doivent le renouveler. Dès 70 ans, c'est tous les deux ans avec là aussi un papier des médecins. Ces personnes sont donc aujourd'hui les plus nombreuses à être sans solution. Aujourd'hui, ces permis restent valables jusqu'au 31 décembre. Mais les remplacer est aujourd'hui très difficile ou impossible selon beaucoup d'expatriés.

"Personne ne sait si l'on peut conduire"

"Chaque gouvernement blâme l'autre et nous on est au milieu de ce jeu politique", rajoute Graham. Garry lui a préparé et envoyé son dossier de renouvellement depuis de longs mois. Toujours sans réponse. Lui est conducteur de bus scolaire. Il vit à Montignac en Dordogne. "Mon employeur m'autorise à conduire car personne ne sait si l'on peut conduire, normalement oui mais mon permis est périmé. C'est écrit."

Son certificat médical est en règle. Aujourd'hui, il a peur de perdre son travail s'il rencontre les forces de l'ordre : "_Si je tombe sur un gendarme conciliant et compréhensif, il n'y aura pas de problème mais je peux tomber aussi sur un gendarme dans un mauvais jours et là..._" Le flou autour de ces permis l'inquiète grandement.

Des retraités Britanniques pensent à rentrer au Royaume-Uni

Les retraités sont aussi très inquiets. Kim s'occupe d'un groupe Facebook venant en aide aux expatriés dépassés par ces démarches administratives qui ne mènent nul part. Il y a aujourd'hui près de 10 000 membres. "Beaucoup de Britanniques ne vont pas pouvoir échanger leur permis à 70 ans. Ils sont inquiets, certains n'en dorment pas la nuit. C'est très important un permis de conduire surtout dans des zones rurales." C'est le cas en Dordogne et dans le Limousin où vit une grande partie de la communauté britannique en France.

Kim voit l'inquiétude monter sur le groupe : "Certains sont isolés. Comment vont-ils pouvoir aller chercher des médicaments, aller chez le docteur sans voiture ? Aujourd'hui, certains entament ou réfléchissent à retourner au Royaume-Uni."

Pour Garry, hors de question de partir. "Nous sommes heureux en France, nous avons été très bien accueillis. Nous payons nos impôts ici, notre vie est ici. J'espère que le gouvernement français va nous aider." Graham sourit: "Brexit ou pas Brexit, on sait toujours conduire."

Les expatriés s'organisent. Certains ont envoyé des lettres au Président français, aux élus en France et au Royaume-Uni, d'autres ont créé une pétition sur le site du Parlement britannique pour demander un accord. Il y a déjà plus de 12 000 signatures.