Limousin : choisissez vos voisins, essayez l'habitat participatif !

Verneuil-sur-Vienne, France

Une journée pour présenter "l'habitat participatif" a lieu ce samedi à Verneuil-sur-Vienne, au Centre Nature La Loutre. Qu'est-ce que c'est ? L'idée est de choisir ses (futurs) voisins par affinité, pour un projet immobilier commun, qui comprendra des espaces privatifs et des espaces à partager, comme un jardin ou des pièces de vie, par exemple.

Une même vision du vivre-ensemble

A Ambazac, après trois ans de réflexion, un projet de ce type devrait sortir de terre cette année, sous la forme d'une coopérative d'une dizaine d'habitants, dont fait partie Bernard Bertin. "On part sur un projet à dix logements, c'est-à-dire dix foyers", explique-t-il, et "l'idée c'est que chacun a son appartement, sa maison, son habitat, mais on prévoit aussi une _partie commune_, pour par exemple partager des repas ensemble si on le souhaite, pour inviter des amis, les héberger aussi, faire des soirées ciné ou foot, c'est un peu ça l'idée..." détaille-t-il.

Le projet d'habitat participatif d'Ambazac, porté par Bernard Bertin - © cabinet DURAMEN

Mais l'habitat participatif va bien au-delà d'une simple salle-télé pour regarder un match entre voisins. C'est une approche quasi-philosophique, dans laquelle chacun choisit ses voisins qui doivent assurément partager des valeurs communes et une même vision du vivre-ensemble. Ainsi, le souci écologique, par exemple, sera dans le projet porté par Bernard Bertin et la dizaine de personnes qui se lancent dans l'aventure : logements en paille ou chaux-chanvre, verger en permaculture, potager partagé, ou encore achat en commun de matériel de jardin ou d'une machine à laver pour une buanderie commune. "On n'a pas forcément besoin de 25 ordinateurs, de 25 tondeuses ou de 25 machines à laver, donc c'est quelque chose qu'on met en commun", explique Bernard Bertin.

Un projet de "voisinage harmonieux"...

Un concept qui séduit Marie, jeune retraitée, qui avec huit autres personnes est également en train de monter un autre projet de ce type en Haute-Vienne. "Cela va me permettre de continuer à vivre comme j'aime, avec beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, donner, recevoir", résume-t-elle. "Cela me permettra aussi de vivre dans un lieu qui me convient, à la campagne, sans y être isolé" poursuit-elle, reconnaissant que "c'est une philosophie personnelle, un acte politique".

Elle a d'ailleurs monté un "groupe" baptisé Habsolim (pour Projet d'HAbitat participatif SOlidaire en LIMousin) qui réunit déjà neuf personnes d'horizons différents, mais qui partagent toutes les mêmes orientations en matière d'écologie, de consommation, ou de mutualisation de certains services (salle commune, potager, buanderie, bibliothèque, chambre d'amis...).

Un "projet de voisinage harmonieux", résument les défenseurs de ce concept déjà très répandu en Allemagne, en Suisse ou en Norvège. En Limousin, une dizaine de projets sont en cours de développement.