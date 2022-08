Limousin : comment les pompiers s'organisent face au risque sévère d'incendie

Pour le moment pas de grands départs de feux en Haute-Vienne et en Corrèze, mais les deux départements sont passés en risque sévère d'incendies. Plusieurs petits foyers ont rapidement été éteints ces derniers jours. 23 hectares sont tout de même partis en fumée à Azat-le-Ris, lundi 9 août. Alors pour vite réagir, les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours sont aux aguets.

"On essaie d'avoir un maximum de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sur le territoire" explique Thierry Soulier, colonel au SDIS de la Haute-Vienne. Mais en plein mois d'août, pas facile d'évaluer le nombre de soldats du feu disponible. Dans un été marqué par les incendies partout en France, le SDIS doit plus que jamais s'organiser.

Anticiper

Chaque pompier a dû établir ses congés au début de la saison pour anticiper au maximum, et les volontaires doivent communiquer leurs disponibilités au moins une semaine à l'avance. Un logiciel permet ensuite de suivre en temps réel les effectifs disponibles.

En fonction du nombre d'agents mobilisables, les stratégies de luttes diffèrent. "La classification de risque sévère implique d'envoyer plus de monde sur un départ de feu pour avoir une plus grande force de frappe" indique Thierry Soulier. Et qui dit plus de monde mobilisé, dit plus de rotations.

Gérer les renforts

À cela, s'ajoute l'envoi de renforts dans d'autres départements touchés comme la Gironde, ou plus récemment la Charente et l'Aveyron. En concertation avec la préfecture, le SDIS juge s'il peut envoyer, ou non, des pompiers ailleurs en fonction des demandes. "On fait une estimation. On regarde les risques de feu dans notre territoire, et on évalue les moyens disponibles. Il faut aussi lister les gens qui peuvent partir sur une longue durée", précise Xavier Laboussole, commandant au SDIS 87.

La solidarité interdépartementale est pourtant essentielle. En tout, ce sont 220 pompiers corréziens sur les 1200 que compte le département qui ont été envoyés en Gironde. Côté Haut-Viennois, ce sont 140 soldats du feu qui se sont relayés pendant un mois pour prêter main forte à leurs collègues aquitains. Face au risque d'incendie, la Corrèze a fait le choix de rapatrier les derniers pompiers présents en Gironde. À l'inverse, la Haute-Vienne a de nouveau envoyé une équipe sur place.